La herencia de Antonio Gasalla, el icónico humorista fallecido el pasado martes a los 84 años, está en el centro de la polémica, y enfrenta un nuevo capítulo tras revelarse el robo de las escrituras de algunas de sus propiedades. En una entrevista en Puro Show, Miguel Ángel Pierri, abogado del artista, detalló cómo ocurrió el hurto de estos documentos clave y qué implicancias legales podría tener.

Según el letrado, el robo de las escrituras no fue un hecho aislado, sino que estuvo vinculado a los últimos años de vida de Gasalla, cuando su salud ya estaba muy deteriorada. “Si le faltó algo, tiene que ver con su último tiempo. Antonio estaba mal de salud”, explicó el letrado, quien también reveló que hubo intentos de fraude durante ese período.

Uno de los episodios más preocupantes fue el intento de comprar el departamento del capocómico en la calle Uriburu a un precio muy por debajo de su valor real. “Me consta que alguien intentó quedarse con su departamento a un precio vil, pretendía comprarlo a cinco veces menos de su valor. Gracias a Dios, lo pude impedir”, afirmó Pierri.

Además, el abogado relató que Gasalla le había informado sobre la desaparición de las escrituras de su casa. “Él me llamó y me dijo que le estaban faltando las escrituras. Ahí pedimos los duplicados”, explicó. Aunque el robo de un documento no constituye un delito en sí mismo, Pierri advirtió que podría haber sido utilizado para fines fraudulentos, como falsificar una firma o incluso obtener un préstamo.

Respecto a la economía del actor en sus últimos años, Pierri aclaró que Antonio no tenía propiedades en alquiler y que, a pesar de no trabajar durante tres años, mantenía un estilo de vida ordenado en cuanto a sus gastos. “Hacía tres años que no trabajaba y sus gastos eran los mismos”, señaló el abogado, descartando que el artista tuviera problemas financieros graves.

La herencia que dejó Antonio Gasalla

Durante sus últimos años de trabajo, Antonio Gasalla acumuló una fortuna que incluye propiedades de lujo, bienes valiosos y efectivo. Según familiares y amigos cercanos a él, esta suma ascendería a millones de dólares, aunque no se sabe con exactitud ya que en el último tiempo fue víctima de varios robos hormiga.

Entre los bienes más emblemáticos de su patrimonio se encuentra su lujoso departamento en el barrio de Recoleta, una propiedad que refleja el éxito y la elegancia que caracterizaron su vida. Este inmueble, valuado en aproximadamente 600 mil dólares, cuenta con varios ambientes decorados con un estilo europeo.

En los últimos años fue víctima de robos que afectaron su amplio patrimonio. Desde documentos importantes, hackeo de una caja de seguridad con títulos de propietario, dinero y joyas fueron sustraídos de su poder, lo que generó grandes especulaciones sobre el impacto que esto tuvo en su economía.

Aunque Miguel Ángel Pierri aseguró conocer la identidad de quien intentó comprar la propiedad y de quien sustrajo las escrituras, no brindó más detalles al respecto. Lo que sí se sabe es que Antonio Gasalla es que en su cuenta bancaria contaba con fondos muy limitados, y en efectivo sólo tenía 500 mil pesos al momento de su fallecimiento. Su hermano Juan Carlos y sus sobrinos serán los principales herederos.