Con imágenes del pasado, la hermana de Mauro Icardi desmintió un escándalo familiar

Mauro Icardi sigue envuelto en la polémica tras el escándalo ocurrido el pasado viernes 21 de marzo en el Chateau Libertador, en medio del proceso de traspaso de sus hijas con Wanda Nara. Mientras la Justicia avanza en una medida que le permitiría restablecer el vínculo con las pequeñas. nuevas versiones sobre su pasado familiar comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación.

Mauro e Ivana Icardi

En los últimos días , se difundió información que aseguraba que el delantero del Galatasaray había sido abandonado por su madre durante su infancia. Sin embargo, su hermana, Ivana Icardi, fue contundente al desmentir estos rumores y decidió utilizar sus redes sociales para refutar estas versiones con pruebas concretas.

Ivana Icardi desmiente rumores sobre su madre con fotos de la infancia de Mauro Icardi

A través de su cuenta de X, Ivana manifestó su indignación ante los dichos que ponían en tela de juicio la relación de su madre con Mauro. "Ya estaban tardando en querer mentir sobre mí, porque no tienen nada que decir. Me imagino de dónde viene la ‘fuente’", escribió con enojo. Aunque no hizo mención directa a nada, muchos interpretaron que su menaje iba dirigido a Wanda Nara.

La familia Icardi

La influencer también criticó a los medios que replicaron la versión sin fundamentos. "Ensuciando a mi madre, que es buena, honesta, trabajadora, se ha bancado mil cosas y hace su vida sin molestar a nadie. Son un asco por dar pie a que la gente especule y crea historias en su cabeza", expresó con firmeza.

Para reforzar su postura, Ivana compartió en sus historias de Instagram varias fotos inéditas de la infancia de Mauro, donde se la ve a su madre presente y acompañándolo en distintas etapas de su vida. En las imágenes, se observa el fuerte vínculo entre ellos y la constante presencia materna en la vida del futbolista, desmintiendo así las las versiones de su supuesto abandono.

Ivana Icardi

Finalmente, la hermana de Icardi cerró su descargo con un pedido contundente: "Dejen a mi familia en paz". Con esta declaraciones, Ivana dejó en claro su intención de proteger a su madre y evitar que siga difundiendo información falsa sobre su historia familiar.

Mientras tanto, el nombre de Mauro Icardi sigue en el centro de la escena mediática, no solo por su vida profesional en el fútbol, sino también por los conflictos personales que lo rodean y que parecen no tener fin.

N.L