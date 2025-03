La tristeza de Susana Giménez por la muerte de Antonio Gasalla: “Me duele no haberlo visitado”

El mundo del espectáculo está de luto tras el fallecimiento de Antonio Gasalla a los 84 años. Entre las figuras que expresaron su dolor se encuentra Susana Giménez, quien compartió con el actor años de éxito y risa en la televisión. La diva no pudo ocultar su angustia por no haber podido visitarlo antes de su partida, a pesar de haberlo planeado días antes de su fallecimiento.

La angustia de Susana Giménez por el fallecimiento de Antonia Gasalla

En una entrevista con “El noticiero de la gente”, Susana habló sobre el impacto que la muerte de Gasalla tuvo en ella. “Todos me dicen que es mejor, que dejó de sufrir y que es mejor que haya partido. Lo sé. Si pienso en él, sé que le pasó lo mejor que le podía pasar, pero es una cosa tan fuerte lo que dejó en mí Antonio. No solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia; dejó una enseñanza de cómo ser un profesional”, expresó conmovida.

La conductora reveló que tenía planeado visitarlo, aunque el actor ya no la reconociera debido a su estado de salud. “Justo le había dicho a Fede Levrino, productor de mi programa, que, aunque no me reconociera, quería ir a verlo, aunque me preguntara quién era. Me dijo que había arreglado todo. Esto fue hace tres días. Es como si hubiera tenido el presentimiento”, comentó con tristeza.

Gasalla y Giménez conformaron una dupla inolvidable en la televisión argentina. A lo largo de 16 temporadas, el actor le puso su sello inconfundible a los sketches del programa de Susana, con personajes memorables que hicieron reír a generaciones. “Todavía veo en la tele y en los medios sketchs en los que nos hemos muerto de risa, porque él decía todo lo que se le pasaba por la cabeza sin ninguna agresión. Era un artista inolvidable”, recordó la diva.

La despedida de Susana Giménez a Antonio Gasalla

Visiblemente conmovida, Susana se despidió con palabras de amor y admiración hacía su amigo y colega. “Nunca voy a poder olvidar a Antonio. Fui demasiado feliz con él, demasiado, y lo adoré siempre. Lo respeté, lo admiré, porque ese talento es difícil de encontrar. Hay otra gente que lo tiene, pero no mucha. Antonio fue único, absolutamente único. Lo voy a querer toda mi vida. Tengo fotos en el álbum familiar con él. Me pone triste”, expresó.

La conductora también destacó la incondicionalidad de Marcelo Polino, quien estuvo junto a Gasalla en sus últimos años. “Lo veía y estaba ahí, aunque Antonio había dejado de reconocerlo. Hay que agradecerle lo que ha hecho porque no hay mucha gente así. Él estaba muy solo. Tiene un hermano, pero, por lo demás, estaba solo”, señaló.

Finalmente, Susana Giménez cerró su despedida con una frase que sintetiza su sentir: “Lo amo y lo amaré mientras viva. Lo admiro y lo admiraré siempre. Podemos ver cosas que dejó. Es un día triste, pero por él estoy contenta, pues basta de sufrimiento”. Con estas palabras, la diva recordó con cariño al gran Antonio Gasalla, un artista irrepetible que marcó la historia del espectáculo argentino.

