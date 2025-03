El mundo del espectáculo está pasando por una dura pérdida. Antonio Gasalla, el ícono de la cultura mediática argentina, falleció a sus 84 años por falla multiorgánica. La noticia la dieron a conocer diversos medios de comunicación y periodistas, entre ellos Marcelo Polino. Él era de los amigos más cercanos que tenía el humorista, y había obtenido el rol de informante sobre su salud en los últimos años. En las últimas horas, y mientras vive este duelo, el periodista contó cuáles fueron las últimas palabras del actor hacia él.

Antonio Gasalla / Crédito CARAS

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Antonio Gasalla?

Marcelo Polino fue uno de los que estuvo acompañando a Antonio Gasalla en los últimos días. Según comentó a diversos medios de comunicación, el domingo 9 de marzo fue el último día que pudo verlo; casualmente, era el día del cumpleaños del humorista. Él lo pasó rodeado con su familia y amigos, mientras estaba internado en el Sanatorio Otamendi. Días después, fue trasladado al centro de rehabilitación. Sin embargo, el 16 de marzo volvió a ingresar debido a una descompensación y, tras dos días, falleció.

Antonio Gasalla y Marcelo Polino

En las últimas horas, Polino recordó ese último día con él y se dio cuenta de que sus últimas palabras fueron hacia él. “Hacía mucho tiempo que no hablaba, le dije ‘Antonio, feliz cumpleaños, ¿Cómo estás?’‚ sabiendo que no hablaba. Me contestó ‘estoy muy bien, ¿y vos?’”, contó a los medios de comunicación que lo entrevistaron. El momento emocionó a todos, ya que sabían de la hermosa amistad que ambos tenían. "Quedaron todos helados, fue la última vez que habló y nunca más volvió a hacerlo", reveló.

Polino fue uno de los que le dejó tiernos mensajes en las redes sociales, destacando su carisma y bondad con todos. Frente a las cámaras, reflexionó sobre su amistad y lo que significaba Gasalla en su vida. “Quisiera que lo recordemos con mucha alegría, como fue él, como un genio del humor. En mi caso particular, como alguien de la familia que partió. Voy a tratar de, con el correr de los días, reencontrarme con la risa y esos momentos juntos”, cerró.

El posteo de Marcelo Polino para Antonio Gasalla

La relación de Marcelo Polino y Antonio Gasalla creció con el correr de los años, y su fallecimiento significó un difícil momento para el periodista. El martes por la noche, se llevó a cabo el último adiós de sus fanáticos y celebridades, en el Teatro Maipo, con la presencia de su hermano, Carlos Gasalla, quien lo acompañó y cuidó en todo momento. Los que no pudieron estar presentes, decidieron dejar su mensaje en las redes sociales, espacio donde el nombre del artista volvió a las tendencias con hermosos recuerdos de su paso por la televisión, el teatro y el cine.

A.E