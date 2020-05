Aparecen pruebas del romance retro entre Girselda Siciliani y Pocho Lavezzi

Un romance retro e inesperado salió a la luz este fin de semana cuando Griselda Siciliani mantuvo una divertida entrevista con Jorgelina Aruzzi.

Las actrices hicieron un vivo donde, entre otras cosas, hablaron del paso de la ex mujer de Adrián Suar por Bailando. Bajo la piel del personaje Jacky Guzmán, Aruzzi hizo referencia a un antiguo rumor sobre un supuesto affaire entre Griselda y Pocho Lavezzi.

La morocha recordó la pregunta que le hizo Ángel de Brito sobre estos trascendidos, en una de sus primeras apariciones en el certamen de Marcelo Tinelli. "¡Qué feo lo que te hizo Ángel!.. A ese muchacho no le importaba si bailabas bien o mal, él quería saber con quién habías estado. De alguien de un equipo de fútbol te preguntó", dijo Jorgelina en el papel de Jacky.

"El primer programa me tiró una pregunta fuerte. ¡Es verdad! Pero yo me imaginaba que podían preguntar algo así... igual logró sorprenderme", admitió Siciliani y Aruzzi metió la pata. "Te sorprendió porque esa información no la tenía mucha gente", disparó su colega. Al ver "el escrache" de Jorgelina, la bailarina retrucó:"No bueno, no es una información, Jacky, es una pregunta".

Lo cierto es que, tras este vivo, De Brito salió al cruce afirmando la información. "Cuando digo algo que es, es".