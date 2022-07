Daniel Osvaldo reapareció en redes sociales en medio del escándalo judicial con su ex mujer y mamá de sus dos hijas, María Helena y Victoria.

Elena Braccini le inició una demanda por alimentos y es quien intenta que sus niñas tengan contacto con su papá, a pesar de la distancia.

Pero ahora, el ex marido de Jimena Barón viajó a Europa junto a Gianinna Maradona y, a pesar de mantener bajo perfil, compartió imágenes del reencuentro con sus dos hijas en medio de las críticas. "Las mujeres de mi vida", escribió Daniel Osvaldo en el post donde se lo ve disfrutando de la playa con las pequeñas y su novia.

Apareció Daniel Osvaldo y mostró cómo fue el reencuentro con sus hijas en medio del escándalo

Lo curioso de este post es que el ex futbolista compartió también las fotos que subió Gianinna desde su nueva cuenta de Instagram que es privada y que decidió abrir en medio de las especulaciones y comentarios por su relación. En esa nueva plataforma, la hija de Diego subió algunas fotos de este viaje con Dani Stone y las pequeñas en las playas italianas.

Según trascendió, estas fotos aparecieron después de que circulara la versión de que fue una de las hijas de Daniel Osvaldo quien llamó a su papá para reclamarle por su visita, cuando se enteró que había viajado a Europa.

El mensaje de la ex de Daniel Osvaldo

Tiempo atrás, Elena Braccini realizó un fuerte descargo en Instagram donde sacó a la luz cómo era el vínculo de Daniel Osvaldo con sus niñas.

“Esta historia lleva más de diez años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock”, expresó la bailarina italiana.

El mensaje de la ex de Daniel Osvaldo



“Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa”, agregó.