Apareció Diego Forlán y habló del escándalo de la China Suárez y Wanda Nara

Diego Forlán, ex pareja de Zaira Nara, fue consultado por el escándalo entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi.

El futbolista uruguayo tuvo una inesperada reacción en medio de una entrevista con Orlando Pettinati para el programa radial Malos Pensamientos. El periodista fue el hueso y consultó al deportista sobre este escándalo.

"¡Te escribió la China a vos?" fue uno de los interrogantes que Diego Forlán no supo contestar.

"¿Icardi te sigue en Instagram? ¿Y Wanda?", siguió el conductor mientras el futbolista intentaba eludir el tema con risas. "Se cortó la comunicación acá", dijo el galán para salir del paso.

Luego, el ex de Zaira Nara logró meterse en la polémica y acotó: "Hay mucho show y fútbol y hoy es lo que vende en todo, la tele, las redes sociales. Es un show y la gente compra, y están aquellos que quieren consumir y los que no", disparó.

Zaira Nara habló de su separación con Diego Forlán

Mucho antes de que el wandagate estallara, Zaira Nara habló sobre el fin de su relación con Diego Forlán, a días de su casamiento.

“Esa fama como que te sentís medio raro me llegó de una manera fea, después de una separación. Porque cuando todo es lindo, está bueno. Pero cuando te están buscando para hablar de algo que no querés contar, no”, reveló sobre ese difícil momento en el que la crisis la hizo cancelar su boda y la emblemática frase "Menos mal que no me casé"

Diego Forlán y Zaira Nara.

“Yo era muy chica y me sentí invadida. Pensé ‘esta es la parte mala’, porque hasta ahí era todo divertido”, agregó sobre esa etapa de su vida. "Estaban todos los sanguchitos preparados para meter en el horno. Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y un dia dije ‘¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años'", agregó con humor.