Mauricio Macri se acercó al búnker de Javier Milei junto a Juliana Awada después del aplastante triunfo en las Elecciones 2023.

El ex presidente quiso saludar al actual mandatario electo y fue Juliana Awada quien decidió acompañarlo en este camino. Siempre con bajo perfil, la ex primera dama mostró un look sobrio y elegante.

Juliana Awada eligió un look total black de pantalón y blazer. Con botas en punta.

Mauricio Macri y Juliana Awada se hicieron presentes en el bunker de Javier Milei

Javier Milei y su unión con Mauricio Macri: el momento en el que lo mencionó en su discurso

Desde su centro de concentración, Javier Milei emitió su primer discurso como presidente de la Argentina. Con euforia y presentado por su hermana Karina Milei, el nuevo Jefe de Estado expresó: "Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron y que hicieron posible que esto fuera posible. Gracias por el equipo que ha venido trabajando por dos años para que esto fuera posible. Gracias a mi hermana Karina, porque sin ella, nada de esto hubiera sido posible. También quiero agradecerle a ese gigante que se ha mantenido en la oscuridad, Santiago Caputo que es el arquitecto de todo esto", partió señalando.

Asimismo, agradeció a los fiscales de mesa de La Libertad Avanza y a los del PRO. "Quiero agradecerles al expresidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente pusieron el cuerpo para lograr el cambio que la Argentina necesita".