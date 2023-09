Javier Milei se posicionó como el candidato a presidente más fuerte en la actualidad. Sus propuestas políticas lograron el acompañamiento de muchos votantes que ya lo imaginan victorioso en las Elecciones 2023. El líder de La Libertad Avanza se habría comunicado con el orfebre que se encarga de realizar los batones presidenciales desde el regreso a la democracia en 1983.

Cómo es el excéntrico bastón de mando que usaría Javier Milei como Presidente

A pesar de estar enfocado en su nueva relación con Fátima Flórez, con quien oficializó semanas atrás, Javier no pierde de vista su objetivo de llegar a la presidencia en las próximas elecciones que se realizarán en octubre. El candidato continúa con sus visitas a los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires y con la propuesta de proyectos para su campaña.

Hace algunos días se conoció la noticia de que Pallarols, el orfebre encargado de realizar los bastones presidenciales desde Alfonsín en 1983, había tenido una conversación con el libertario en donde éste le habría indicado un detalle en particular que le gustaría tener en su bastón presidencial.

Se trataría, nada más y nada menos, de la melena de un león en clara referencia al animal que lo caracteriza por su personalidad y su cabellera. "Alguien me llamó para preguntarme si yo haría un bastón con la melenita", expresó el orfebre junto a una anécdota de años atrás en donde quiso reunirse con el político en una cena, pero Karina, su hermana, le habría pedido 2 mil dólares para concretar.

Sin embargo, las declaraciones de Pallarols enfurecieron al candidato, quien se manifestó en Twitter y expresó que jamás se comunicó con él en referencia al bastón ya que eso sería asumir que será el ganador de las elecciones. "Tremendo mentiroso. No saben ni siquiera armar una mentira", comenzó escribiendo.

Javier Milei contra Pallarols

"Jamás me pondría el la vestimenta del ganador hasta que no termine el partido", continuó en referencia a que no le gusta cantar victoria antes de tiempo. "En caso de ganar, pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols", finalizó. Pero no dejó en claro si su enojo trata sobre el supuesto cobro de su hermana para cenar juntos o sobre la melena de león que habría solicitado.

El orfebre dejó en claro que jamás se negaría a hacer un bastón presidencial dependiendo del ganador, ya que "Respeto la voluntad del pueblo". Pero tras el enojo de Javier Milei, se rompería su tradición de realizarlos para todos los presidentes durante los últimos 40 años.