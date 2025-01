L-Gante está pasando unos días magníficos junto a Wanda Nara. El cantante fue a un concierto de una banda de cumbia y confirmó que el amor entre ambos no desapareció. A pesar de su distanciamiento, decidieron confirmar que el romance sigue entre ellos. Sin embargo, mientras ocurría este esperado reencuentro, en Buenos Aires, aparecía un nuevo hermano del joven. Su padre confirmó la noticia y contó la historia, que salió a la luz recientemente.

Wanda y L-Gante

Apareció un nuevo hermano de L-Gante: la historia familiar que salió a la luz

Los últimos días de L-Gante estuvieron llenos de diversión y romance. El cantante de RKT viajó con Wanda Nara a Villa Carlos Paz, protagonizó una intensa llamada en vivo, donde confirmó su romance. Además, fue ovacionado junto a su pareja en el escenario de La Konga. Sin embargo, su papá, Miguel Ángel Prosi, volvió a protagonizar los titulares de los medios de comunicación. Esta vez confirmó una noticia que agrandó a la familia.

Wanda y L-Gante

En el programa de A la Tarde, contaron que apareció un nuevo hermano de L-Gante. Se trata de Robertino, un joven de 27 años, hijo no extramatrimonial. El mismo es hijo de Prosi, quien decidió mantener una conversación con el periodista Diego Esteves para responder las dudas correspondientes. "Robertino lo llamó a Miguel Ángel y le dijo: 'Mi mamá me dice que soy tu hijo. Me quiero hacer un ADN'", explicó el panelista.

L-Gante y Miguel Ángel Prosi

Sin embargo, el padre del cantante de RKT decidió que no era necesario hacerlo, ya que confiaba en la madre del muchacho. Según explicaron, se trataba de una relación anterior a la que tuvo con Claudia Valenzuela. Finalmente, pasaron un audio de Miguel Ángel Prosi, refiriéndose a la charla que tuvo con Robertino. "Le dije: 'Si este llamado es por afecto, me hacés el hombre más feliz del mundo. Si es por dinero, voy a estar un poco dolido, pero lo voy a aceptar'", expuso.

De esta manera, L-Gante agranda la familia con un hermanastro por parte de su papá. Por el momento, el cantante no se refirió a la noticia. Por el contrario, siguió disfrutando de su amor con Wanda Nara. En su cuenta de Instagram, compartió hermosas imágenes con ella; mientras que la modelo, mostró el inédito suceso que vivieron en el escenario de La Konga, cuando ambos fueron invitados y les hicieron una picante pregunta.

A.E