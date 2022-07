Ricky Diotto rompió el silencio y habló por primera vez de los rumores de infidelidad en medio de su separación con María Fernanda Callejón.

Karina Iavícoli fue quien señaló a Martina como la tercera en discordia en esta relación y quien habría mantenido picantes conversaciones con el morocho tiempo atrás. "Esto es completamente falso. Estoy solo y triste viviendo esta separación y tratando de proteger a Giovanna", dijo y siguió: "Con Fer terminamos en paz y respetándonos como hicimos todos estos años. Les pido un poco de tranquilidad sobre todo porque Gio sabe leer".

Apareció Ricky Diotto y habló de la supuesta infidelidad a María Fernanda Callejón

"La mujer con la que se habla Ricky es la pareja de un famoso. Se llama Martina, es de Tandil y tiene un showroom de ropa. Está en pareja hace años con un cantante que es Iván Noble", contó la periodista de Socios del espectáculo el martes en el ciclo.

María Fernanda Callejón, por su parte, también habló de estos rumores que involucran a Ricky Diotto. “Dejame el beneficio de la duda”, le dijo la morocha al movilero del programa.

“¿Cómo estas vos con todo?”, le preguntó él. “Como puedo, cuando hay una menor en el medio solo pido piedad", disparó.

Qué dijo Martina, la señalada como amante de Ricky Diotto

Martina, la joven tandilense señalada por Karina Iavícoli, también dio su versión de los hechos sobre su supuesto amorío con Ricky Diotto.

Estefanía Berardi fue quien habló con ella, quien le aclaró todo. “Ella me llamó y me dijo ‘Nunca lo vi en mi vida, no lo conozco. Yo no soy del medio. Es un tipo que yo no solo no me escribo, sino que nunca escuché en mi vida ni el nombre. O sea, apenas conozco a Fernanda Callejón de nombre", dijo.

Luego, Iván Noble también se refirió a este rumor y fue irónico. “Me estoy riendo acá con Martina. Buscamos en Instagram a ver quién era. Me parece que no es su tipo. A lo mejor si era De Paul, ponele, ahí me parece que sí”, dijo.