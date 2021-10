Wanda Nara reapareció en medio de la polémica y le respondió a Alejandra Maglietti, quien se metió en el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez.

“Más allá de que es claro que lo de Wanda etc. es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”, escribió Alejandra Maglietti.

Luego siguió: "Si te importa el otro aclarás por solidaridad. Disfrutás de que pongan a otra en la picota, la humillación. Por qué no pone: Icardi me cagaste? Se enoja con ella. Fidelidad le juró él, no ella".

Apareció Wanda Nara y mantuvo un picante cruce con Alejandra Maglietti

Al leer este comentario, Wanda Nara no dudó en contestar con munición gruesa y fue picante. “Necesitas nombres bolu...? O un mapa para saber quien es la put... que manda fotos a casados!! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, escribió la empresaria.

El mensaje de Wanda Nara en medio del escándalo

Wanda Nara compartió parte de su vida cotidiana en un lunes atípico en su historia. Mientras todo estalló, la empresaria compartió un picante mensaje dedicado a Mauro Icardi.

Luego de que el deportista subió fotos junto a ella para el Día de la Madre, la rubia fue contundente. “Me gusta más mi mano sin anillo”, haciendo clara alusión a la que subió el jugador del Paris Saint-Germain en la noche de ayer, en la que se los ve abrazados y con el diamante que le regaló por su compromiso en primer plano.