La verdad detrás el asalto que sufrió Carla Vigo, la sobrina de Letizia Ortiz

Carla Vigo estuvo en el centro de atención luego de sufrir un robo en el metro de Madrid. En ese contexto, muchos periodistas especializados en realeza comenzaron a hablar de lo ocurrido y compartir teorías de lo sucedido.

Muchos profesionales apuntaron a que el preocupante episodio que vivió la sobrina de Letizia Ortiz habría estado preparado, e incluso Maica Vasco afirmó que Carla fue seguida, vigilada y asaltada por encargo.

La reconocida periodista habló en el ciclo ‘Ni que fuéramos Shhh’ y detalló que distintos testigos afirmaron que un hombre vestido de negro persiguió a Vigo hasta el metro, se acercó, le robó el celular y huyó rápidamente del lugar dejando a la joven sorprendida.

Imagen reciente de Carla Vigo.

Por último, Maica Vasco reveló que Carla Vigo habló sobre el robo y reconoció que está aterrada tras el episodio que vivió. La influencer no puede recuperarse del susto aún y agradece a las personas que la ayudaron y al transeúnte que recuperó su celular.

La teoría de Maica Vasco tras el robo que sufrió Carla Vigo

“Lo que te está diciendo este señor es que te están vigilando, que saben donde vives. El señor la estaba esperando hasta que bajó a la calle, la siguió hasta el metro, se montó al metro, se bajó del metro y después le quitó el teléfono, con lo cual era una persona que le estaba siguiendo porque lo que quería única y exclusivamente es llevarse el teléfono y de paso que a Carla Vigo le quedase muy claro que la estaban vigilando”, expresó la periodista en el ciclo.

Para cerrar el tema del robo que sufrió Carla Vigo, Maica Vasco reveló: “Porque si el que la vigila no hubiese querido que Carla Vigo no le viese, no le ve. Carla Vigo le ve porque el hombre se quiso dejar ver”, y sumó: "Es evidente que la persona que la ha atracado sabe quién es y dónde vive. Y esta persona solo quería el móvil. Está claro que el móvil tiene que tener algún tipo de información relevante y sensible".

J.C.C