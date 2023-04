Daniel Gómez Rinaldi recordó a Guillermo Calabrese: "amaba el cine de oro"

Daniel Gómez Rinaldi, especialista en espectáculos en el programa “Qué Mañana” recordó a su conductor, el chef Guillermo Calabrese, quien falleció el viernes 21 de abril del 2023 por un paro cardíaco.

Según se pudo saber, el hombre ingresó al Hospital Fernández en las primeras horas de la madrugada con un paro cardíaco y los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, cerca de las dos de la mañana, se habría producido el deceso.

Lo cierto es que este hombre no siempre estuvo cerca de las hornallas. De joven estudió medicina y mientras era estudiante iba de forma frecuente a comer al restaurante del Gato Dumas, con quien mantuvo una relación entrañable y quien le contagió el amor por la cocina.

Guillermo Calabrese

Qué dijo Daniel Gómez Rinaldi sobre Guillermo Calabrese

“Me tocó darle la bienvenida al programa y supo sumarse a un grupo ya formado. Elijo recordarlo como era: amoroso y afectuoso. Cada mañana nos encontrábamos a las 9.30 am. El estaba con su tazón de café y su cigarrillo. Y nos saludábamos con un beso y un abrazo. Nos unía el placer por las cosas ricas y el cine de oro. Siempre hablábamos acerca de qué actor había trabajado en determinada película. ‘¿Y cómo sabe eso? ¿Cómo se acuerda?’, me preguntaba. Al otro día me decía: ‘Tenía razón Daniel. Lo busqué y era como usted decía’. Es increíble que ya no esté cada mañana con nosotros”, declaró Daniel Gómez Rinaldi sobre Guillermo Calabrese.