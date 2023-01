Ariel volvió a atacar y esta vez superó un límite el cual hizo reaccionar a Alfa. El jugador de 45 años hizo una inesperada acción en medio de la sala de Gran Hermano. Se desnudó delante de todos para cambiarse al malla.

Alfa que estaba allí presente lo vio y no pudo reprimir su expresión al notar que Ariel se bajó los shorts, sentado en una de las bancas y se comenzó a secar sus partes íntimas delante de todos en el reality.

Ariel quiere probar los límites de Alfa dentro de Gran Hermano: "Qué asco".

"¡Ey!, Maxi, Está con las pe**tas en el sillón. ¿Vos le ibas a decir algo? ¡No, boludo, está en pe**tas en el sillón! Qué asco", repitió Alfa en varias ocasiones, hasta que se paró indignado y se fue, pero antes lo enfrentó.

"Hermano, hay que cambiase en el baño, ese sillón lo usamos todos. No se puede sentar en bo**las, con el cu** en la silla donde se sientan todos", expresó Afa.

Ariel, que llegó dispuesto a terminar con la paciencia de Alfa, le pidió que no lo moleste: "No hinche las pel**s... Estoy limpio, Alfa", y agregó: "Dejate de joder, me cambio acá todos los días".

Maxi apoyó a Alfa y le dio la derecha a su compañero

Maxi estaba a un lado de Ariel haciendo ejercicio, le dijo que por lo menos le pusiera una toalla en el sillón. "A mí un poco me da también...", cerró Maxi, queriendo decir que también le producía "asco" que se sentara desnudo en una área en común.

"Vas y te cambiás en el sauna... No pasa nada", le sugirió Maxi. "Ni me di cuenta, ahora me cambio allá", le respondió Ariel en la casa de Gran Hermano. Esta acción le podría costar la placa y la salida a Ariel, pues Alfa ha estado 5 veces en placa y en todas ha sido salvado por el público.