El nuevo single de Tini Stoessel junto a La Joaqui y Steve Aoki "Muñecas" se encuentra próximo a estrenarse y promete ser un éxito este verano 2023. Hace algunos días las artistas se mostraron con apuestas de alto impacto que se podrán ver e el videoclip, pero ahora la novia de Rodrigo de Paul, Tini decidió redoblar la apuesta y subió un look inesperado a sus redes sociales que sorprendió a todos.

Si tenían pensado que la triple T no podía apostar a un nuevo look, sale y muestra un increíble look total black. Este se trata de una mini de cuero y un arnés de hebillas dejando mucha piel al descubierto. Para mas detalles, la mini tiene un tajo, tal como lo había implementado la cantante Dua Lipa en distintas oportunidades.

El look de Tini Stoessel para "Muñecas"

Tini para el video "Muñecas" con La Joaqui

A este look le sumo como complemento un par de guantes largos y engomados y bucaneras con cordones altas que hacen juego con el look. El maquillaje con tonos neutros y con el pelo recogido y con volumen.

Muñeca challenge ya se encuentra disponible.

En las últimas horas, Tini compartió en su cuenta de Instagram, el nuevo challenge para el estreno de videoclip del nuevo tema que esta próximo a estrenarse con La Joaqui y Steve Aoki.

En el ideo que subió a sus redes, se la ve mostrando la nueva coreografía que ya esta siendo furor en las redes, también se le hace participe Rodrigo de Paul, que hace la coreografía junto a su novia y amigos que se encuentran participando.

Este jueves se estrena el nuevo single y será uno de los grandes éxitos musicales este verano 2023.