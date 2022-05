Arturo Puig y Selva Alemán presentaron a sus nietos: "Son nuestra luz"

Se casaron el día del cumpleaños de ella, un 30 de abril, para no olvidarse la fecha. Pero aún así, saben que llevan juntos cuarenta y pico de años, pero sin precisión. “La verdad es que no me acuerdo… Los dos somos muy despistados con esas cosas”, le dice Arturo Puig a CARAS en su casa del Bajo Belgrano.

Selva Alemán asiente, dando a entender que lo más importante de su extensa relación no pasa por ese lado. Los actores transitaron momentos buenos y otros agridulces: hicieron hasta terapia de pareja… Y acá están, más felices que nunca, en una etapa de la vida en la que el “abuelazgo” los llenó de luz.

Sus tres soles se llaman Nikolay (11), Elizabeta (9) y Santos (5 meses). Los dos primeros son hijos de Ximena (hija de Puig) y su pareja, Fernando. El bebé es fruto del amor entre Juan (otro hijo del actor) y su mujer, Florencia. “Ser abuelo es un estado maravilloso porque uno los mima más que a los hijos, y ellos te devuelven un amor y un afecto impresionante. Al estar con mis nietos siento que todo lo demás no importa nada (Risas)”, dice Arturo, que termina de filmar “Los Justos”, ópera prima Martín Piñeiro, junto a Claudio Rissi y Claudia Lapacó; y que en septiembre viajará a Jerusalén para trabajar en otro filme.

Por su parte, Selva Alemán, confiesa: “Los nietos nos permiten redescubrir la vida a través de sus inocentes miradas”, comenta la actriz que en noviembre actuará en una coproducción con España llamada “Objetos”, dirigida por Jorge Durán, compartiendo elenco con Eugenia “China” Suárez y Daniel Aráoz; y que viene de filmar una participación en un filme de terror psicológico bajo la dirección de Mariano Argento.

Arturo Puig reconoce que salir del encasillamiento con el personaje de “Grande Pá” fue muy difícil, ya que ese programa fue el de mayor ráting de la televisión argentina. Y que ahora el chiste fácil cuando lo ven con sus nietos es decirle “Grande Abu”. Pero el artista ganador de varios premios ACE, se lo toma con humor. La mira a Selva y sonríe. Junto a su gran amor compartió muchos éxitos teatrales: “Cristales Rotos”, “Cartas de Amor”, “Quién le teme a Virginia Wolf” y “El Precio”. Y hoy colaboran codo a codo fuera del escenario, en la intimidad de su hogar, sobre todo cuando los nietos se quedan a dormir en su casa.

Nicolay y Elizabeta, los nietos mayores de Arturo Puig y Selva Alemán.

“Cuando Juan y Florencia tuvieron un casamiento o algún compromiso, hubo sábados que nos dejaron al bebé. Le dimos la mamadera, le cambiamos los pañales, lo hicimos dormir. Fue un trámite difícil porque es muy chiquito, pero se portó como un divino”, dice Puig orgulloso.

Selva Alemán agrega: “Si llora mucho, lo paseo y le canto ‘Over the Rainbow’ (Balada escrita para la película ‘El Mago de Oz’, de 1939), y se duerme inmediatamente (Risas). A Nikolay y Elizabeta, cuando eran más chiquitos y se quedaban a dormir, les leía cuentos de María Elena Walsh y les cantaba. Ahora ya no me dan bolas, están con la tablet todo el tiempo (Más Risas)”.

Para las fotos de CARAS, todos intentan que el bebé aparezca sonriendo, y las monerías más divertidas se las hace Nikolay, aunque también Elizabeta se muestra muy maternal con su primito. Arturo cuenta que “Nico” es fanático de Independiente y juega de nueve en una escuela de fútbol del barrio a la que siempre lo acompaña. También juega al rugby y es fan de los superhéroes. De hecho el propio Arturo lo llevó al cine a ver la última de Spiderman, y no se pierde ni un capítulo de la serie de Flash.

El actor comenta que “Liza” probó con danza y dibujo pero que no se enganchó. Y que ahora está entusiasmada con Taekwondo. Aunque la abuela Selva dice que intuye una vocación para su nieta. “A ‘Liza’ le gusta la fama, le encanta maquillarse. Es muy Diva. Si no sale actriz, sale modelo”, pronostica Alemán.

Arturo Puig y Selva Alemán, babosos con Santos, el más chiquito de la familia.

Los dos nietos más grandes ya vieron algunos trabajos artísticos de su abuelo. “Los llevé al teatro y quedaron fascinados. Primero vieron ‘Sugar’ y después ‘Hello, Dolly!’ . Bajaron a lo camarines y ‘Liza’ fue a saludar a las bailarinas. Hasta la maquillaron y le pusieron un sombrero: Estaba feliz. Me vieron actuar en ‘El Vestidor’ y me preguntaban si cuando lloraba era de verdad (Risas). Les expliqué que actuar es como jugar…También vieron por YouTube varios episodios de ‘Grande Pá’”, comenta Puig, mientras que Alemán aclara que a ella no la vieron actuar porque sus papeles suelen ser muy dramáticos. Como cuando, con un parche en el ojo, hizo de la abuela del personaje de Juanita Viale en “Malparida”.

Por su parte, a Arturo le tocó hacer de abuelo gay en “Solamente Vos”: sus nietas eran los personajes de Lali Espósito y la “China” Suárez. Una anécdota graciosa es cuando las compañeritas de escuela le preguntaron a “Liza” cómo era tener abuelos famosos. Y la niña respondió: “Son normales, pero con un toque especial”. Los orgullosos abuelos coinciden en lo que esperan para sus tres nietos en el futuro. “Nos gustaría que vivan en un mundo más justo, menos violento. Que puedan tener una vida tranquila. Y que el legado que les dejemos sean valores como la bondad, la honestidad y la solidaridad”, concluyen.

