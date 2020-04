Arturo Puig, lapidario con la medida para los mayores de 70: "Es un estado de sitio selectivo"

Mientras continúa el aislamiento social y preventivo obligatorio en todo el territorio argentino y el Gobierno y cada provincia analiza cómo ir abriendo la cuarentena, en la Ciudad de Buenos Aires, donde viven Arturo Puig y Selva Aleman, ambos de 75 años, se dispuso que los mayores de 70 años podrán salir a hacer sus compras, trámites bancarios y demás pero previamente comunicándose al 147 (teléfono de consultas de CABA) y avisando que va a abandonar su hogar.

Esta medida provocó un gran enojo en grandes divas Argentinas que reaccionaron mediante sus redes sociales al tener más de 70 años. Para saber cómo llevan la pandemia y cómo se cuidan y qué piensan de la medida, CARAS Digital se comunicó con Arturo y Selva, y el actor fue lapidario y utilizó términos muy duros contra la medida.

"Esto que nos hacen a los mayores de 70 se define muy concretamente como un Estado de sitio selectivo. No hay otra forma de llamarlo. Es un Estado de sitio que dictaron para las personas de más de 70 años. Qué querés que te diga es lo que pienso y sostengo firmemente. Cómo es eso que ahora tenemos que avisar para salir, ¿qué se gana avisando que uno va a salir? No entiendo, perdoname pero no entiendo", disparó el consagrado actor de "Grande Pa", entre cientos de éxitos en televisión, teatro y cine.

Además, Arturo contó que con su mujer decidieron llamar al Gobierno de la Ciudad para que una persona los asista ni bien comenzó la pandemia: "Selva se comunicó y enseguida nos llamó una chica que o casualidad vive frente a casa y nos hizo las compras, nos asistió en todo lo que necesitábamos para que no salgamos a la calle, esto es muy destacable. La labor de los voluntarios realmente emociona", dijo y además hizo un fuerte reclamo al sistema bancario.

"Por favor le pido a los políticos, a los bancos que pongan más personal a trabajar, abren una o dos ventanillas y así no se puede hacer ningún trámite y se aglutinan las personas. Es necesario que los bancos funcionen a pleno para poder hacer los trámites pertinentes", dijo firme.