Pampita y Roberto García Moritán son los protagonistas del último escándalo mediáticos que entrelaza el mundo de la farándula y la política. Es que la pareja habría decido separarse tras cinco años de amor y una hija en común, en medio de rumores de infidelidades por parte del empresario y político. Pese a que él negó esta información, este jueves habría realizado su mudanza para dejar la casa familiar. En este contexto, se dio a conocer que ambos firmaron un contrato prenupcial.

Pampita y Roberto García Moritán: ¿Separados y con un contrato prenupcial?

La vida de Pampita es conocida públicamente, desde que en su adolescencia saltó a la fama por convertirse en una de las modelos con más impacto en la industria del momento. Desde allí construyó una carrera de éxito, explorando diversas labores en el mundo del espectáculo, y de la mano se conocían detalles de su vida personal, como sus amores.

En 2019, la modelo sorprendió a todos al anunciar su casamiento con Roberto García Moritán, un empresario gastronómico y que comenzaba su carrera en la política. A tan solo tres meses de comenzado su romance, él le pidió matrimonio y ella aceptó. Desde ese momento, sus caminos juntos parecían de un cuento pero esta mitad de 2024 los encuentra presuntamente separados. Ella habría tomado la determinación luego de que habría tomado conocimiento de algunas infidelidades por parte de su esposo, esto sumado a presuntas rispideces en la pareja por el tema económico, ya que Pampita sería el sostén de todos los gastos de la familia ensamblada.

De este supuesto último motivo, se comenzó a hablar sobre un presunto documento que la pareja habría firmado antes de contraer matrimonio. Si bien previo a esa importante fecha del 2019, se indicó que no estipularon esto ahora, se conociía que en realidad si lo hicieron. “Me dicen ‘Hola, Kari, sé de muy buena fuente que hay prenupcial firmado entre Pampita y Moritán’”, confirmó Karina Mazzocco el miércoles en A la tarde (América).

Y agregó: “Esta persona que me dijo que hay un contrato prenupcial me completa la información y me dice ‘el combo escándalo político e infidelidad detonó a Pampita. Se dio cuenta de que se casó muy rápido y que no era la persona que pensaba’”. De esta forma, la conductora habló de la existencia de este documento, que resguarda en patrimonio de los involucrados.

Este documento se trata de un amparo judicial por parte de los involucrados, que determina qué sucede con los patrimonios de ambos, personales y en conjunto, si la relación llega a su fin. Este contrato habría sido establecido por Pampita y Roberto, aunque los detalles seguramente se conocerán con el paso del tiempo, ya que mientras él había negado la separación, ella se llamó a silencio.