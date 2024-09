Pampita y Roberto García Moritán se convirtieron en tendencia y no paran de ser la portada de múltiples medios gracias al rumor de una posible separación. Con los distintos detalles que se van sumando esta especulación toma más fuerza.

Roberto García Moritán fue el encargo de calmar las diversas especulaciones de la prensa brindando su palabra a través de diversos medios. Luego de realizar un descargo en su Instagram, el funcionario tomó contacto con "Poco Correctos" de El Trece por primera vez y negó que estuviesen separados con la modelo, haya una tercera en discordia y una infidelidad. No obstante, no negó que no se encuentren en un mal momento, ya que mencionó que tienen que hablar y solucionar las cosas como todas las parejas.

Roberto García Moritán y Pampita

Sin embargo, en América Noticias aseguraron que el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estaría hospedando en el Hotel Faena de Puerto Madero ya que se lo vio utilizando las instalaciones del establecimiento.

El video que confirmaría que Roberto García Moritán se hospeda en Hotel Faena de Puerto Madero

Las diversas versiones de los medios de comunicación indican que la pareja de Roberto García Moritán y Pampita llegó a su punto final, pese a que el político argentino haya negado de manera reiterada estas especulaciones. Mientras, la modelo se llama al silencio y se conjetura que contará su verdad en el living de Susana Giménez, en su próxima emisión.

En las últimas horas, América Noticias confirmó que el ministro de Desarrollo Económico de CABA estaría hospedándose en el Hotel Faena de Puerto Madero. “Sabemos que usa las instalaciones y que hace dos o tres días que está usando un departamento que le habrían prestado ahí en el Faena” afirmaron en el panel.

“Este video es de ayer, pero en los últimos tres días bajo a las siete y media al gimnasio” confirmó el notero que se encontraba en las afueras del famoso hotel. Este hecho se da en medio de rumores que especulan que Pampita habría decidido trasladarse del departamento que comparte con Moritán a su casa en Nordelta, y esto volvería definitiva la separación.

Asimismo, el programa de noticias sugirió que el político argentino perteneciente al PRO se encontraría atravesando una crisis de representación dentro de su cuadro político: “Hay sospechas en el gabinete porteño que estaría haciendo una transacción política con la Libertad Avanza…y tampoco habría caído muy bien que pegue faltazos a la reunión de gabinete y que su oficina se encuentre vacía”.

Pampita y Roberto García Moritán

Un detalle no menor es que la modelo estaría paseándose sin la alianza matrimonial que unió a la pareja hace años, mientras que decide no dar ninguna declaración a la prensa y mantener su extremo hermetismo.

Todavía Roberto García Moritán y Pampita no confirmaron de manera definitiva su separación, pero sigue habiendo una estela de rumores y especulaciones en los medios que comunicación que están ansiosos por develar la verdad dentro de la intimidad de la pareja.

N.L