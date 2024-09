La relación de Pampita y Roberto García Moritán estaría llegando a su final. La crisis entre ambos logró separarlos y se encaminan hacia el divorcio, según informó Yanina Latorre. Con los medios de comunicación atentos a cualquier paso que dan, se conoció quién es el famoso abogado que representará a la modelo en el acuerdo de separación.

Divorcio Pampita y Roberto García Moritán: todos los detalles

En LAM, Yanina Latorre reveló diversos aspectos de la crisis que viven Pampita y Roberto García Moritán. La panelista señaló que la pareja guardaba las apariencias por una cuestión política y planeaban extenderlo hasta fin de año. Sin embargo, todo se les fue de las manos cuando salió a la luz que el político se estaba hospedando en un hotel.

“Lo hicieron todo para disimular, no querían escándalo, pero no por la política, sino para que a ella no la salpique el escándalo”, contó Latorre. En esa línea, explicó que la modelo es quien aporta el 90 por ciento de lo que se gasta en la casa. De esta manera, reveló: “En este momento, está laburando Fernando Burlando con Pampita”.

“Ella está muy preocupada por la parte económica, porque están casados. Ella se compró el año pasado una casa en Nordelta, que es de ella, con sus ahorros. Y lo que quiere Burlando, básicamente, es no darle ni un bien ganancial de Pampita”, agregó la panelista. Por último, cerró: “Tengo entendido que ella compró esa casa con su plata, que es de ella y que tiene manera de demostrarlo. Viste que cuando vos tenés que escriturar, decís de dónde son los fondos. Esa guita es de ella. Pero ella ahora está asustada con todo esto”.

La contundente actitud de Pampita contra Roberto García Moritán

La relación entre la modelo y el político está cada día más quebrada; sin embargo, ambos se mantienen en silencio. A pesar de esto, muchos detalles confirman la separación entre ambos. En sus redes sociales, Pampita compartió postales con sus amigas y los usuarios notaron que dejó de usar la alianza que los unió en matrimonio desde hace unos años.

Además, el hecho que más destaca el fin de la pareja es que el político se estuvo hospedando en el Hotel Faena de Puerto Madero, ya que se lo vio utilizando las instalaciones del establecimiento.

A.E