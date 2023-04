Jey Mammón decidió alejarse del escándalo en el que está metido desde que salieron a la luz las denuncias de Lucas Benvenuto y partir rumbo a España. Sin embargo, las polémicas siguen al ex conductor de La Peña de Morfi quien no habría podido terminar de pagar el hotel en el que se hospedó.

La primicia fue revelada durante Entrometidos en la Tarde, conducido por Carlos Monti en Net TV, cuando Juan Etchegoyen afirmó tener información muy controversial sobre Jey Mammón. El conductor de Mitre Live explicó que mantuvo diálogo con Roberto Antolín, un periodista español, quien logró conseguir información exclusiva de la estadía del acusado, hablando con gente del hotel boutique Only You, donde pasó unos 9 días. “Lo que me decían es que Jey Mammón no terminó de pagar”, lanzó Etchegoyen, rápidamente interrumpido por los panelistas del piso que no podían creer lo que estaba contando.

Jey Mammón.

“No sé si no le pasó la tarjeta por tantos impuestos de la Argentina o no sé qué pasó, pero lo que contaba Roberto en este caso es que él no terminó de pagar el hotel, que debe por lo menos una noche”, agregó el periodista, ampliando sobre la situación del conductor de Telefe, quien ya regresó a la Argentina.

En Entrometidos en la Tarde indagaron sobre el pago de la estadía, analizando los distintos escenarios posibles que podrían haber ocurrido para que la tarjeta rechace la operación, ya que estos inconvenientes suelen estar previstos por los alojamientos, por lo que se suele pagar por adelantado o asegurar el dinero con una tarjeta de crédito. Ante esto, el conductor de Mitre Live compartió su teoría: “Si Jey Mammón tenía pensado quedarse tres días en Madrid y después irse a otro lado y decide pagar esas tres noches por adelantado y luego decide quedarse más tiempo y por ahí la tarjeta decidió bloquearle el pago a último momento por cualquier razón”.

Así es el hotel donde se hospedó Jey Mammón en Madrid.

Este inconveniente al final de su estadía no fue el único problema que Jey tuvo con el staff del hotel, ya que también se rumorea que no fue el mejor huésped en cuanto a su amabilidad. “La gente del hotel se refirió a Jey Mammón de una manera un tanto extraña, porque él no salía de la habitación, hacía que le lleven la comida todos los días y el trato era rarísimo, un tanto tensionado entre la gente del hotel y él. Incluso se desliza la posibilidad de cierto destrato”, soltó Juan Etchegoyen, en base a la información que recibió del periodista que estuvo presente en el lugar de hospedaje del conductor. Además, luego remarcó otra de las actitudes controversiales del conductor, previo a su arribo a la ciudad europea: “El propio Jey Mammón le habría pedido al hotel que no alojen argentinos por miedo a que le saquen una foto”.

La palabra de Jey Mammón sobre los rumores de su estadía en Madrid

Andrea Bisso, una de las panelistas del ciclo que se emite por Net TV, logró comunicarse con Jey Mammón apenas cortaron comunicación con Juan Etchegoyen, quien tiró la bomba sobre las deudas que dejó en Madrid.

Rápidamente reveló el primer mensaje del conductor, quien se refirió al rumor sobre la solicitud que le hizo al alojamiento para que no alojasen a sus compatriotas. “Imaginate que pida eso y me den bola jajaja, se me cagarían de risa en la cara”, leyó Bisso.

Jey Mammón.

Jey Mammón luego le escribió sobre la versión que afirmaba que no habría terminado de pagar el hotel en Madrid, desmintiendo todo rumor, pese a la información recibida por Juan Etchegoyen, proveniente de un periodista español.

H.O