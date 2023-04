Jey Mammón le pidió a la prensa que no "fomenten más" su caso

Tras haberse ido a España para "para relajar la cabeza", Jey Mammón volvió a la Argentina dispuesto a presentarse en la Justicia para accionar en contra de Lucas Benvenuto. El humorista insiste en que la denuncia de abuso que hizo el joven bailarín en su contra es falsa y que tiene pruebas para demostrarlo.

Jey volviendo a Argentina.

"Vuelvo a casa porque me fui por unos días. Ahora haré lo que tenga que hacer para dejar en claro cuál es la verdad. Como ya dije, la acusación es falsa, un hecho que no ocurrió e iré con todo lo que tenga para contrarrestar esta denuncia gravísima", le explicó a los periodistas que lo estaban esperando en Ezeiza.

Lucas fue el joven que realizó la denuncia.

La prensa le preguntó si 'tenía miedo" de la reacción que pudiera tener la gente al verlo después de lo sucedido y Jey afirmó. "Acá ven que no me escondo ni nada de eso. La gente me trata bien, me piden fotos. Quizás haya alguno que me trate mal, pero por ahora, no sucede. Les pido por favor que no lo fomenten porque me preguntan siempre si tengo miedo y la verdad es que no. Voy a hacer mi vida normalmente".

El conductor no solo aseguró que está tranquilo, sino que también remarcó: "Pueden decir lo que quieran, porque escuché de todo, pero lo más importante para mí​ es que todos sepan que la denuncia que me hicieron es falsa".

Chiche Gelblum defendió a Jey Mammón

Chiche Gelblum habló en Implacables y lamentó la condena social que está sufriendo Jey Mammón, quien seguramente tendrá muchos problemas de ahora en adelante para conseguir un trabajo. “El futuro es negro, es una pena porque es un chico talentoso, pero creo que hay un trasfondo moral detrás de todo eso”, comenzó el periodista.

Y continuó: "El episodio, si Lucas tenía catorce, es ‘inevitable’, si tenía dieciséis es diferente. Pero lo que hay es un enorme prejuicio con la homosexualidad. Seguimos estando en una sociedad homofóbica”.

Chiche, como Andrea Rincón, salió a defender a Jey Mammón.

Por último, Chiche defendió a su colega con una polémica frase: “Si el chico tenía catorce, debería estar preso, pero si tenía dieciséis años, no. Con consentimiento no hay delito. Creo que cometió un error al irse, creo que hay que dar la cara y pelearla desde donde estaba”.