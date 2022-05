Aseguran que la China Suárez está peleada con Marley: "Le reprocha..."

La China Suárez está otra vez en el centro de la polémica después del fuerte descargo que hizo en redes contra LAM.

Pero en medio del escándalo, en Socios del espectáculo revelaron una nueva guerra que preocupa a la ex de Benjamín Vicuña. Al parecer, la China se distanció de Marley por su acercamiento con Wanda Nara.

“Cuando pasa el Wandagate se abre una grieta entre los famosos de los que están a favor y en contra. En la interna Marley empieza a likear fotos de Wanda porque es amigo de las dos", contó Paula Varela en el programa de El Trece.

Aseguran que la China Suárez está peleada con Marley

" ‘¿Por qué likeas a Wanda?, te ponés del lado de ella’, tuvieron una discusión en donde le reprocha que le soltó la mano”, siguió la periodista. “Una frase textual es: ‘Apostó por Wanda y a mí me dejó en banda’, esto es lo que siente La China Suárez, no es solo por un like", dijo Varela.

“Lo que dice Marley es: ‘Esta vez China te fuiste al pasto, fue demasiado, rompiste códigos y yo si bien la quiero a las dos, es muy fuerte’”, siguió.

La China Suárez, sobre sus amistades: "Me alejé de quien me tenía que alejar"

Después del hilo viral de Twitter, que describe el "ensañamiento" de Yanina Latorre y Ángel de Brito con la China Suárez, la actriz hizo un fuerte descargo en su Instagram en el que también habló de sus amistades.

"Encontré este hilo que describe el ensañamiento y la persecución y que lo voy a compartir. Es difícil para mi, es difícil verlo. Porque a veces cuando digo que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande, otra no me queda", comenzó la ex de Benjamín Vicuña.

" Es feo, es doloroso. Me siento avergonzada, me siento triste, creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso. Ya pasé lo tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Estoy muy bien rodeada, en un muy buen momento", tiró.

Luego, siguió con su discurso y remarcó su alejamiento de otras personas. "Gracias a quienes decían ser amigos y me soltaron la mano. Hoy me siento mucho más liviana y feliz", disparó.