Aseguran que Reese Witherspoon, recién separada de Jim Toth, no quiere pareja

Reese Witherspoon y Jim Toth confirmaron su separación a fines de marzo, cuando estaban por cumplir doce años de casados.

Como aún es muy reciente, aparentemente la actriz no quiere saber nada con una nueva relación. Eso fue lo que confirmó Us Weekly en su web oficial.

Reese Witherspoon y Jim Toth.

"Reese está literalmente saliendo de un matrimonio, así que lo último que tiene en mente es entrar en una relación comprometida", le dijo una fuente en exclusiva a Us Weekly sobre la protagonista de Legalmente Rubia.

Por otro lado, desde el medio de comunicación hicieron referencia a los rumores de que Reese Witherspoon estaba saliendo con Tom Brady tras la ruptura. Y su fuente señaló: "Los rumores sobre Tom Brady eran totalmente ridículos y ella no está saliendo con él ni con nadie en este momento. Reese está muy ocupada con su carrera y sus hijos y no tiene tiempo para centrarse en una relación. No es algo que esté siquiera en su radar".

La amiga de Jennifer Aniston es mamá de Ava (23) y Deacon (19) con su ex marido Ryan Phillippe, y de Tennessee (10) con Jim Toth.

Reese Witherspoon y la Reina Letizia lucieron el mismo abrigo que es perfecto para el invierno 2023.

Reese Witherspoon y la Reina Letizia lucieron el mismo abrigo que es perfecto para el invierno 2023

Con el paso del tiempo, Letizia Ortiz se convirtió es un ícono de la moda en realeza, en el panorama español, y también, en el contexto internacional, por su estilo elegante y glamoroso. Como es de costumbre, en cada evento o compromiso sorprende con su estilismo, y para esta ocasión no fue la excepción. En las últimas horas la monarca junto al rey Felipe, arribaron en Angola en la gira de 3 días que realizarán en el país africano.

Debido a las altas temperaturas, la Reina Letizia lució un estilismo muy sobrio, pero la prenda estrella: es un tapado negro de Carolina Herrera, de solapas, largo midi y un lazo para marcar la cintura.

Reese Witherspoon y la Reina Letizia lucieron el mismo abrigo que es perfecto para el invierno 2023.

Para otorgarle más color al look, llevó por debajo un suéter fucsia con un pantalón sastrero negro, en los pies llevó unas botas de taco para complementar el outfit, aportando comodidad y elegancia.

Desde Nueva York, una actriz muy reconocida en Hollywood lleva la misma prenda estrella: Reese Witherspoon. Apareció ante las cámaras para ser parte del programa Good moorning America, para promocionar su nueva película de género comedia romántica junto a Ashton Kutcher que se estrenó el 10 de febrero en Netflix.

Reese Witherspoon y la Reina Letizia lucieron el mismo abrigo que es perfecto para el invierno 2023.

La actriz lució el mismo tapado negro, pero con la pequeña diferencia que por debajo calzaba medias negras y unos stilettos de charol de la firma Christian Louboutin.

Son dos estilismos diferentes, pero la prenda estrella demuestra su versatilidad y cómo puede ser el mejor aliado para la próxima temporada de invierno 2023.