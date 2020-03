Reese Witherspoon confesó ser abusada varias veces

Reese Witherspoon (43) brindó un discurso en el 2017 en un evento de la revista Elle, en el que confiesa haber vivido situaciones de abuso desde los 16 años en el ámbito laboral. En la actualidad, volvió a hacer referencia al abrumador tema en una entrevista íntima y contó cómo aquello la marcó para siempre.

"Me siento realmente asqueada con el director que me atacó sexualmente cuando tenía 16 años y estoy enojada con los agentes y los productores que me hicieron sentir que el silencio era condición de mi trabajo. Y desearía decirles que fue un hecho aislado en mi carrera, pero tristemente no lo fue. Tuve múltiples experiencias de acoso y abuso sexual y no hablo muy seguido al respecto", expresó hace tres años.

En diálogo con Vanity Fair, dijo: "Me pasaron cosas malas. Fui abusada, acosada y no una sola vez. Cada uno cuenta su historia en el momento que puede, cuando está listo. Hace 25 años, cuando me sucedieron estas cosas, no se hablaba de esto públicamente. No había espacios para contar las historias tampoco".

"Las redes sociales han creado nuevos canales en donde las personas pueden expresarse. Eso antes no estaba y hoy nos da fortaleza gracias al poder que se genera y a los números. Creo que, igualmente, se juzga mucho, y eso es terrible porque hoy estamos muy sensibles. Estamos intentando encontrar nuestra identidad", continuó.

"Siempre me sentí rara sobre el hecho de explotar mi sexualidad. Siempre quise ser graciosa, ¿sabés? No podés volverte obsoleta si hacés reír. ¿Sabés que se vuelve obsoleto? Tu cuerpo. Las lolas se caen, tu cara se arruga, tu cola se cae, pero siempre podés ser graciosa", argumentó sobre su exitosa carrera.

El caso emblemático de Harvey Weinstein (67) sirvió para que muchas mujeres de la industria cinematográfica internacional salieran a denunciar y contar las crueles experiencias vividas, silenciadas en aquellos tiempos por las mismas compañías y/o sociedades. La condena a 23 años de prisión para el productor por cometer delitos de violación y abuso sexual alentó a muchas mujeres que vivieron circusntancias de ese tipo.

La productora estadounidese estrenó The Morning Show en noviembre del 2019, serie que protagoniza junto a Jennifer Aniston (51) en la que también tratan el tema en cuestión. Además de estar fuertemente relacionadas en lo laboral, la intérprete de Friends recibió un mensaje macabro por parte del condenado que generó una repercusión a nivel internacional: "Jennifer Aniston debería ser asesinada".

Sin embargo, la artista no hizo ninguna declaración en público que lo involucrara, solamente se refirió a una situación que vivió con él tras una cena en la premier del film mencionado.

"Recuerdo que yo estaba sentada en una mesa con Clive Owen y nuestros productores, y una amiga mía estaba sentada junto a mí. Él, literalmente, se acercó a la mesa y le ordenó a mi amiga: 'Levantate'. Y yo pensé: '¡Oh, Dios mío!' Así que mi amiga se levantó, se cambió de lugar y él se sentó. Fue una increíble muestra de su prepotencia", dijo Aniston a Variety.