¡Cómo crecieron! Las imágenes de Shakira con sus hijos en Disney

Shakira, que está preparando su próximo álbum, se tomó unos días para llevar a sus hijos a disfrutar de Disney en Orlando, Estados Unidos. Desde allí, la cantante publicó unas fotos junto a ellos y dejó ver cómo han crecido los pequeños.

Shakira en Disney.

"Recuerdos inolvidables! No hay nada como la fantasía! Momentos inolvidables! Todos necesitamos un poco de fantasía!", escribió Shakira junto a las imágenes que subió de su viaje a Disney. En un video que le realizaron de Disney Parks, la intérprete de "Ojos así" contó que su plan era explorar, comer pochoclo y visitar a Mickey y que precisamente esta última era la actividad preferida de sus hijos. "Con el hecho de estar aquí y visitar a Mickey Mouse, están felices", mencionó.

La mujer de Gerard Piqué también contó: "Estoy orgullosa de la clase de seres humanos en los que se están convirtiendo mis niños. Creo que estoy empezando a ver ya que son realmente unos niños generosos y respetuosos y eso me hace sentir muy feliz".

Por último, Shakira señaló: "Me encanta disfrutar de la fantasía de este lugar"

Shakira con sus hijos.

Ya de regreso, Shakira saludó a su hijo mayor, Milan, por su noveno cumpleaños. "Milan, En tu día miro hacia atrás y veo cuánto has crecido y como empiezas a florecer. Nunca dejas de sorprenderme.Lo amoroso y generoso que eres con tu familia y amigos. Los valores que ya defiendes a tan corta edad y el esfuerzo colosal que inviertes en todo lo que haces se suman a tu talento y te hacen brillar con luz propia. Estoy orgullosa de quien eres y te amo con todo mi ser, de una manera imposible que solo una madre puede entender y que aún no se como describir". Junto al mensaje, la cantante volvió a sorprender a sus seguidores, con un video de Milan tocando la batería.

Shakira celebró a los gritos un triunfo de su hijo

En diciembre, Shakira compartió en su cuenta oficial de Instagram un video muy particular, donde a pesar de no verla, se escuchan sus gritos incontenibles ante el triunfo de Sasha Piqué, de seis años, el menor de sus hijos junto al futbolista Gerard Piqué.

El pequeño ganó una competencia de artes marciales y Shakira no pudo controlar su alegría, que expresó gritando sin parar cuando mencionaron que su hijo había logrado ganarse el primer puesto en el podio. “Mi amor, oh my God, Sasha”, gritaba la artista.

Siempre con las orejas de Mickey Mouse.

“¡Cuando tu hijo de seis años logra algo y te gusta más que conseguir un Grammy!”, expresó Shakira tratando de explicar lo gratificante que fue para ella ver a su hijo alcanzar dicho logro.

“Por cierto, soy la mujer trastornada que grita por la espalda”, agregó Shakira con su característico sentido del humor, haciéndose cargo de que gritaba de manera alocada festejando junto a su hijo que no dejaba de sonreír en el podio. Sin lugar a dudas, la cantante comparte como propia la felicidad de sus hijos.