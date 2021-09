Así es el clima astrológico para el 1 de Septiembre del 2021

Cáncer: no bajes los brazos. Si algo no se da de una manera, busca otras opciones. Pero cuando una idea es buena lo importante es seguir adelante. Piscis: vas rodeando el deseo, circunvalando. Muchas veces uno no se anima a ir de frente y va tanteando el terreno de a poco. Probando. Buscando. Investigando. Seguí con el objetivo claro en tu mente hasta que logres el éxito. Escorpio: claridad. Empezás a ver todo el panorama como un mapa de cartografía que te indica cuales son los próximos pasos a dar. Lo que sigue es perseverancia en la acción.

Hoy es Dragón Magnético Rojo en el Calendario Maya

Regálate pensamientos amorosos. Pensamientos que refuercen la confianza en ti [email protected] Se bueno contigo hoy. Y mañana. Y siempre. ¿Cómo te sientes cuando alguien te descalifica y te vive mostrando tus errores? ¡Pues eso es lo que haces todo el tiempo con vos mismo! Es como tener un enemigo interno que nos vive diciendo que hacemos todo mal, que refuerza cada una de nuestras equivocaciones haciéndonos sentir unos fracasados. Aprende a amarte. Se tu mejor amiga, amigo, repite todo el tiempo cosas lindas a cerca de vos [email protected] Estimúlate. Aliéntate. Se tu motivador interno. Amate con toda tu alma. Abrázate. ¡Todos los días! Date transfusiones diarias de amor. En poco tiempo notarás la diferencia.

AFIRMACION DEL DIA

Hoy me amo y me acepto tal cual soy, porque soy un ser [email protected], lleno de valores y esperanza.