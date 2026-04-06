Así es la casa de campo de Pablo Granados que remodeló para alejarse de todo: caballeriza, huerta y refugio para sus perros rescatados

Pablo Granados decidió dejar atrás el ritmo acelerado de la ciudad para instalarse en una casa de campo ubicada cerca de Zárate, donde encontró una forma de vida mucho más tranquila y conectada con la naturaleza. Rodeado de verde, animales y aire libre, el actor transformó ese espacio en su refugio personal, lejos del ruido y del movimiento constante de Buenos Aires.

Así es la casa de Pablo Granados

Pablo Granados decidió instalarse definitivamente en su casa de campo después de redescubrir ese espacio como un verdadero refugio personal. Aunque la propiedad ya formaba parte de su vida desde hacía años, fue al pasar más tiempo allí cuando empezó a valorar con más fuerza la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la posibilidad de llevar una rutina mucho más simple.

Una casa rodeada de naturaleza y espacios al aire libre

La casa de Pablo Granados se destaca por sus amplios espacios exteriores, pensados para disfrutar del entorno natural y llevar una vida mucho más descontracturada y tranquila. El jardín, la piscina y los distintos rincones al aire libre se volvieron parte central de su día a día, en una propiedad donde el verde tiene un protagonismo absoluto.

Uno de los detalles que más llama la atención es la presencia de una caballeriza, que termina de reforzar el espíritu campestre del lugar. Lejos de una estética urbana o sofisticada en exceso, la casa refleja una búsqueda mucho más cálida, funcional y auténtica, en sintonía con la tranquilidad que Pablo eligió para esta etapa.

La clave de una vida mucho más simple

Además de los espacios pensados para el descanso, la propiedad de Pablo Granados también cuenta con una huerta y árboles frutales que acompañan su nueva rutina lejos de la ciudad. Ese vínculo con la tierra y con lo cotidiano aparece como una de las claves de este cambio de vida, mucho más conectado con lo simple y lo esencial.

Un refugio para mascotas y para Pablo Granados

Pero si hay algo que termina de darle identidad a este refugio es la presencia de sus perros rescatados, que también ocupan un lugar central en la casa. Con espacio para correr, jugar y convivir en libertad, el hogar de Pablo Granados no solo refleja una elección estética, sino también una forma de vivir más relajada, afectiva y en armonía con el entorno.