El debut de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo lleno de controversias con la presencia de diversas figuras conocidas como participantes y decisiones estratégicas de producción. Lo cierto es que a más de un mes de su arribo a la pantalla chica, el reality sigue dando qué hablar. En las últimas horas se generó una fuerte polémica debido a un comentario por parte de Santiago del Moro, que determinaría quién será el jugador que saldrá de la casa, en la próxima Gala de eliminación de este lunes 6 de abril.

¿Santiago del Moro filtró al nuevo eliminado?

Realities como Gran Hermano tienen una sombra latente en relación a la transparencia de las votaciones por parte del público, encargado de elegir a sus participantes favoritos y a los que no, determinando quiénes siguen en juego. Pese a las diversas herramientas por parte de la producción para esclarecer esta instancia y llevar tranquilidad a la audiciencia, se trata de una polémica que se genera muy seguido.

Y por supuesto, la próxima eliminación que se dará en Gran Hermano Generación Dorada no es la excepción. En la emisión del ciclo del día domingo se dio a conocer quienes siguen en juego tras la masiva placa de nominados y la disputa se achicó, siendo que la continuación en el juego está entre: Jesica Maciel, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello Di Vecchia, Yisela "Yipio" Paola Pintos y Lola Tomaszeuski.

Las cinco nominadas dependen del voto telefónico para continuar en el reality. En este contexto, mientras los panelistas realizaban un análisis de la placa definitiva, en las redes sociales no pasó desapercibo un comentario realizado por Santiago del Moro, con el que los usuarios de X indicaron que el conductor aseguró quién sería la próxima eliminada.

Los panelistas coincidieron que la disputa final sería entre Ypio y Cinzia. Sol Pérez lanzó “No me gustaría que se vaya ninguna de las dos, pero la veo muy complicada a Cinzia”. Eliana Guercio, sumó: “Yo creo que también Cinzia, pero por ir al frente”. Y en ese momento, Santiago del Moro lanzó un contundente sí. Y esto fue tomado por el público televisivo como una afirmación a quién sería la nueva eliminada.

Rápidamente, esta afirmación de Santiago del Moro generó controversias al especular que el conductor tendría conocimiento en cómo será la definición que se conocerá este lunes 6 de abril por la noche. Sin embargo, cabe destacar que se habló de un supuesto escenario en el que estas dos participantes llegarían a la instancia de enfrentamiento en la que se realizó un análsiis de quién quedaría fuera de juego.