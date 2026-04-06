Úrsula Corberó remarcó el tierno "corazón" que tiene su hijo en su oreja

Este domingo de Pascuas, Úrsula Corberó revolucionó las redes sociales al abrir las puertas virtuales de su intimidad y mostrar postales inéditas de su primer hijo Dante. A través del denominado photo dump, la actriz española compartió las imágenes más tiernas del bebé, donde los detalles no pasaron desapercibido. Incluso remarcó el adorable “corazón” que tiene el recién nacido en su oreja izquierda.

Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Lejos de buscar mostrar solo lo estético, Úrsula Corberó apostó por compartir los pormenores de su maternidad como madre primeriza. Así, mediante un carrusel de 17 fotos, se pudo observar cómo transita ella y el artista argentino la crianza de su hijo. Entre instantáneas en las que se la ve viajando en auto amamantando y hasta retratando su el uso de extractores de leche.

Úrsula Corberó junto a Dante | Instagram

No obstante, cada una de las imágenes fue "opacada" cuando la propia intérprete redireccionó a sus más de 19,4 millones de seguidores hacia un detalle en el pequeño cuerpito de Dante: una figura tan significativa cómo impactante. “Encuentra el corazón”, escribió en sus historias de 24 horas, mientras compartía la foto del niño durmiendo de costado, donde su fisionomía crea a la perfección un corazoncito inclinado.

Este detalle no sólo fue percibido por su madre, sino por los cibernautas que se enternecieron de inmediato al notar el mismo detalle. Frases tales como: “El corazoncito que se le forma en la oreja”; “Ese bebé es la perfección”; y “Es una preciosidad”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans en la publicación.

Dante, el hijo de Úrsula Corberó | Instagram

Úrsula Corberó, una mamá invadida de amor

A pocos días de cumplir dos meses de vida, el hijo de Úrsula Corberó ya tiene su propia fan: su mamá. En las fotos, la artista eligió mostrar distintos detalles del cuerpito del pequeño, destacando en primer plano sus pies, manitos, cachetes y algunas tomas del cuerpo completo, generando ternura entre sus seguidores.

Esta forma de publicación se ha vuelto cada vez más habitual entre figuras públicas que buscan preservar la identidad de sus hijos, optando por mostrar fragmentos o tomas muy cercanas en lugar de retratos frontales. En el caso de la pareja del Chino Darín, aunque el rostro del bebé aparece en algunas imágenes más abiertas y tomadas a cierta distancia, priorizó resaltar los delicados pliegues de su piel o los detalles en forma de corazón y acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción: “Tanto amor no me cabe”.

Dante, el hijo de Úrsula Corberó | Instagram

Así, en medio de la intensidad propia de la maternidad, Úrsula Corberó dejó ver también su tránsito por el posparto y el puerperio, compartiendo escenas cotidianas que reflejan a una mamá primeriza en todos sus estados de ánimo. En ese universo de nuevas experiencias, el pequeño detalle en forma de corazón en la oreja de su hijo se transformó en un símbolo del amor que envuelve a la pareja en esta nueva etapa de sus vidas.

NB