Dolores Barreiro marca tendencia con su look boho chic urbano: kimono, bordados y slippers

La modelo y empresaria Dolores Barreiro volvió a marcar tendencia con un look que resume a la perfección su esencia: relajada, auténtica y con un fuerte guiño al estilo boho chic. Desde un espacio que refleja su universo creativo, mostró una combinación que se perfila como una de las favoritas de la temporada.

Kimono, bordados y slippers: el look de Dolores Barreiro que es furor

El outfit de Dolores Barreiro se compone de un mono corto en tonos claros con bordados florales protagonistas, una pieza que aporta frescura y feminidad. Este tipo de prendas, además de ser cómodas, son ideales para los días de calor, y se posicionan como un básico versátil dentro del guardarropa. Los bordados, en particular, refuerzan la estética artesanal que caracteriza muchas de las elecciones de Barreiro.

Dolores Barreiro.

Para completar el look, sumó un kimono amplio en tonos verdes con detalles en azul, una prenda que no solo agrega volumen y movimiento, sino que también eleva el estilismo con un aire sofisticado y relajado al mismo tiempo. Los kimonos siguen siendo tendencia, especialmente dentro del universo bohemio, ya que permiten jugar con capas sin perder liviandad.

En cuanto al calzado, optó por unos slippers en color mostaza, cómodos y cancheros, que refuerzan el concepto effortless chic. Este tipo de zapatos, sin estructura rígida, son perfectos para looks urbanos relajados, pero también funcionan en contextos más creativos o artísticos, como el que sugiere el entorno de la imagen.

El estilo de Dolores Barreiro que define tendencia

El look de Dolores Barreiro mezcla lo bohemio con lo natural, incorporando textiles nobles, estampas orgánicas y siluetas sueltas. Esta combinación no solo es visualmente atractiva, sino que también conecta con una tendencia global hacia una moda más consciente y cómoda.

El look de Dolores Barreiro.

Además, el uso de prendas amplias y livianas permite adaptarse a distintos momentos del día, lo que convierte este tipo de outfits en una opción funcional para quienes buscan estilo sin resignar comodidad. En este sentido, Barreiro se posiciona como una referente clave del slow fashion en Argentina.

Claves para replicar el look de Dolores Barreiro

Para quienes quieran inspirarse en este estilismo, hay algunos puntos fundamentales:

Apostar por prendas bordadas o con detalles artesanales

Incorporar un kimono o capa liviana

Elegir calzado cómodo pero con personalidad

Priorizar paletas cálidas y naturales

Optar por siluetas relajadas y fluidas

Este tipo de combinaciones no solo funcionan en contextos casuales, sino que también pueden adaptarse a salidas o eventos informales, dependiendo de los accesorios elegidos.

Otro de los looks más comentados de Dolores Barreiro.

Otro aspecto que no pasa desapercibido es el espacio en el que se muestra el look. Con textiles coloridos, muebles de diseño y una estética cálida, el entorno acompaña perfectamente la propuesta fashion. Esto refuerza la idea de que el estilo no solo se expresa en la ropa, sino también en la forma de habitar los espacios.

Dolores Barreiro logra, una vez más, consolidar su identidad estética y posicionarse como una de las referentes indiscutidas del estilo boho en Argentina. Su capacidad para reinterpretar tendencias y adaptarlas a su universo personal la convierte en una fuente constante de inspiración.