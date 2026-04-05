María Vázquez confirmó la tendencia clave del otoño: pantalón estampado y básicos chic

María Vázquez volvió a dar cátedra de estilo con un look ideal para una tarde de polo, donde combinó comodidad y tendencia con una impronta bien personal. La modelo y referente fashionista eligió un outfit fresco, canchero y perfectamente alineado con el espíritu relajado pero sofisticado de este tipo de eventos al aire libre.

María Vázquez

María Vázquez apostó por el pantalón que es furor y lo combinó con el accesorio estrella

El protagonista del estilismo de María Vázquez fue, sin dudas, un pantalón de corte amplio, uno de los modelos clave de la temporada. Con una estampa geométrica en tonos mostaza y blanco, la prenda no solo aporta movimiento, sino también un guiño retro que eleva todo el conjunto. Este tipo de prints, protagonistas absolutos, se imponen como statement y funcionan como eje del look, permitiendo construir alrededor con piezas más simples.

El look de María Vázquez para una tarde de polo

Para acompañar, la empresaria optó por una blusa sin mangas en un tono mostaza pleno que combina a la perfección con el diseño del pantalón. La elección monocromática en la parte superior equilibra el impacto visual de la estampa y genera una armonía cromática que estiliza y suma elegancia sin esfuerzo.

Otro de los grandes aciertos fue la cartera: un modelo tejido en color suela, de inspiración artesanal, que suma textura y refuerza el aire relajado del outfit. Este tipo de accesorios, además de ser tendencia, resultan ideales para eventos diurnos, ya que combinan practicidad con un toque chic. El detalle del tejido aporta calidez y completa el look con una impronta natural.

En cuanto a los complementos, la modelo eligió anteojos de sol de formato aviador, un clásico infalible que suma sofisticación y protege del sol sin perder estilo. Además, aunque en las fotos no se aprecian del todo, se puede ver que completó el outfit con zapatillas blancas, un recurso clave para sumar comodidad sin resignar tendencia. Este detalle termina de bajar el look a tierra y lo vuelve perfecto para una jornada larga, como suelen ser los partidos de polo.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Con este outfit, María Vázquez demuestra que el equilibrio entre estilo y funcionalidad es posible. Apostar por una prenda protagonista, sumar básicos bien elegidos y cerrar con accesorios en tendencia sigue siendo la fórmula ganadora para lograr un look impecable en cualquier ocasión.