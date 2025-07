Así es la casa de Homero Pettinato: 8 ambientes, un solo baño y varios problemas

Durante su participación en La noche perfecta, el ciclo conducido por Sebastián Wainraich en El Trece, Homero Pettinato sorprendió al hablar sobre su casa. Allí reveló que vive solo y en una propiedad muy grande que, aunque tiene personalidad y encanto, también arrastra varias complicaciones desde el día en que la encontró. La confesión llamó la atención no solo por las dimensiones de la vivienda, sino también por las condiciones en las que se encontraba en un principio.

El hijo de Roberto Pettinato explicó que se instaló allí después de una larga búsqueda. “Me gusta buscar departamentos cuando no los necesito y un día encontré este que estaba muy cagado a palos y me pareció muy económico para ser tan grande”, reconoció. Con su clásico humor ácido, pintó una escena casi surrealista: una casa inmensa, antigua y deteriorada, con más espacio del que cualquiera imaginaría… pero con un solo baño.

Homero Pettinato

Los problemas de la casa de Homero Pettinato

En febrero de este año, Homero Pettinato estuvo en el programa de Sebastián Wainraich y contó las condiciones precarias que tenía su casa cuando se mudó a ella. “Cuando me mudé, el departamento estaba despintado y con las paredes rotas. No tenía donde bañarme e iba a lo de un amigo. Después hice una ducha”, confesó. Y agregó: “Es una casa antigua y hace ruidos”, dando cuenta del paso del tiempo en la estructura y en los materiales que la componen.

Más allá de esas primeras impresiones, el también humorista detalló que la vivienda tiene ocho ambientes. “Vivo solo en una casa de 8 ambientes con un baño”, resumió en tono jocoso. Con el correr de los meses, el lugar fue tomando forma y hoy luce como un espacio ecléctico, desordenado y lleno de objetos personales, donde conviven el arte, la música y el caos.

Así está la casa de Homero Pettinato en la actualidad

El recorrido por la propiedad revela detalles únicos: el ingreso se da por un pasillo largo, con vitrales en las ventanas y un techo de vitraux de colores que refuerza la estética antigua. A lo largo del pasillo se accede a distintas habitaciones, todas con pisos de madera y molduras originales. El living también funciona como estudio y sala de música: allí, un sofá Chesterfield marrón convive con una computadora de escritorio, cuadros coloridos, un teclado y una batería electrónica.

Pasillo y living, que también funciona como rincon musical

En el dormitorio principal se ve una gran cama vestida con un acolchado gris oscuro y ventanales con vitrales que aportan luz natural y un aire nostálgico. Además, una cómoda de diseño moderno, apoyada sobre una pared revestida en madera.

El dormitorio principal de Homero

Más adelante, un rincón que Homero transformó en oficina con afiches de discos icónicos como The Dark Side of the Moon, Starboy y Abbey Road, una alfombra con la bandera británica y la frase “Keep Calm and Carry On”. El espacio refleja claramente su gusto musical y su estilo personal.

La oficina de Homero

A pesar del tamaño de la vivienda, el único baño sigue siendo un tema: es el mismo desde el día que instaló la ducha por su cuenta, según contó.

Así, entre vitrales, ruidos estructurales y una sola ducha para ocho ambientes, la casa de Homero Pettinato se presenta como un reflejo de su singular personalidad.

MVB