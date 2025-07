En una entrevista exclusiva para CARAS (2022), Dante Ortega habló de cómo es su proceso creativo y cómo fue el paso a paso para sacar su primera canción como artista solista. Eso no es todo, también dio los detalles respecto a la relación que mantiene con sus abuelos, pero en particular con Palito Ortega (84).

Dante Ortega sobre la relación con su abuelo, Palito: “Me prestaron dinero, no quise que me lo pagaran”

Dante Ortega es el hijo de mayor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, un joven que creció entre el arte, las pantallas y las pasarelas y, actualmente, se siente convocado y atraído por el arte, más particularmente, por la música. En diálogo con Caras, el joven artista expresó: “Es una canción que tiene mucho que ver conmigo, porque tengo una imaginación muy grande y suelo volar y enamorarme muchas veces. Soy de proyectar hacia el mundo fantástico, tengo esa energía. Creo que los artistas para inspirarnos necesitamos ir a otros lugares fuera del mundo concreto. Mi cabeza no para. Soy muy parecido a mi abuelo (Ramón Ortega), que es un cuelgue (ríe) Siempre está en su mundo, escribiendo canciones. Y a mi tía Rosario, también. Somos así.”

En términos de música y estilo, sus intereses van por el lado de la música urbana y pop, así como también por el lado de la música country, aunque no se limita y continúa explorando. Sobre sus composiciones, Dante explicó que el primero que las escucha es su abuelo, Palito: “Él es de pocas palabras pero me apoya un montón. Me da consejos y me explicó cómo fue componiendo y qué cosas le sirvieron para lograr lo que logró. Me asesora mucho. Le muestro lo que hago y más allá de que tenemos estilos distintos, me banca, es muy buena onda.”

En relación al segundo tema, expresó que sus abuelos fueron quienes lo ayudaron económicamente para poder abarcarlo: “Mis abuelos me prestaron dinero para grabarlo, no quise que me lo pagaran.”

Dante Ortega dio sus primeros pasos como solista acompañado por el respaldo de su entorno familiar, especialmente el de su abuelo Palito Ortega, con quien comparte el interés por la musica. En su diálogo con CARAS, destacó tanto el proceso creativo detrás de sus canciones como el apoyo económico y los consejos que recibió de su abuelo, elementos que forman parte de su recorrido en el inicio de su carrera musical.

