Pampita y Locomotora Oliveras no compartían el mismo universo profesional, pero la modelo no dudó en rendirle homenaje a través de sus redes sociales. A horas de confirmarse la muerte de la exboxeadora, que llevaba más de dos semanas internada tras sufrir un ACV isquémico, Carolina utilizó su cuenta de Instagram para recordarla con un video lleno de sensibilidad.

La grabación, subida a sus historias, pertenece a una entrevista realizada por Alejandro Fantino hace algunos años, donde Locomotora hablaba sobre el sentido de la vida, el valor de lo simple y la importancia de vivir el presente. Conmovida por sus palabras, Pampita quiso resaltar ese legado y despedirla con respeto y admiración.

Locomotora Oliveras

Pampita recordó a Locomotora Oliveras con un conmovedor video: “Qué sentido tiene la vida si no estás disfrutando el momento”

Pampita compartió con sus más de siete millones de seguidores un fragmento del emotivo testimonio de Locomotora Oliveras, en el que la campeona mundial reflexionaba sobre la importancia de honrar la vida. A través de la voz de la exdeportista, la modelo acercó un mensaje poderoso que caló hondo entre sus seguidores: “¿Qué sentido tiene la vida si no estás disfrutando el momento? ¿Cómo vas a pensar en el futuro si capaz esta noche te dormís y te vas en un sueño?”.

El video, que data de una charla íntima con Fantino, retrata la esencia auténtica y pasional de Oliveras. Pampita lo eligió como despedida pública, destacando la fuerza y la sabiduría de la mujer que había logrado ganarse el cariño de muchos. En otro fragmento, la exboxeadora remarcaba: “Disfrutá el momento, sentí la piel de gallina cuando alguien te está diciendo algo”, un llamado a conectar con lo humano y lo emocional, lejos de lo superficial.

Con una sinceridad cruda y sin filtros, la campeona también dejó otra frase que Pampita eligió no dejar pasar: “La gente no valora nada, la gente piensa que la plata es lo más importante y qué equivocados que están, la plata no te hace feliz”. Ese mensaje, tan vigente como necesario, cobró un nuevo peso al conocerse la noticia de su fallecimiento.

Alejandra “Locomotora” Oliveras fue una de las grandes figuras del boxeo argentino. Se consagró campeona mundial en varias categorías y se mantuvo firme en su lucha por visibilizar el rol de la mujer en el deporte. Su carisma la llevó también a la televisión, donde dejó huella con su personalidad arrolladora. Tras dos semanas internada en estado crítico, falleció hoy a los 47 años debido a un ACV isquémico.

Locomotora Oliveras

Pampita, que suele usar sus redes para compartir mensajes de esperanza y gratitud, encontró en las palabras de Locomotora Oliveras una forma sincera y contundente de despedirla. A través del recuerdo de aquella entrevista, la modelo eligió celebrar su legado humano y emocional, y al igual que ella, invitó a valorar la vida en cada momento.

MVB