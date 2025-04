La familia de Palito Ortega y Evangelina Salazar ha dado muchos frutos a nivel artísticos. Tanto sus hijos como sus nietos, se han vinculado de una o cierta manera al mundo del espectáculo. Algunos de ellos lo han de hecho de manera más mediática, pero otros han elegido hacerlo de forma más sosegada, sin la repercusión de los grandes medios. Este último caso es, sin dudas, el que mejor puede adaptarse a Rosario Ortega.

Rosario Ortega y Palito Ortega.

La carrera internacional de Rosario Ortega

Rosario nació en 1985 y lleva activa en el mundo de la música desde el 2005. Fue por esas fechas, que Jesse Harris, un productor estadounidense, la llamó para formar parte de la banda sonora de "The Hottest State", una película protagonizada por Ethan Hawke.

Tras esos primeros pasos, agigantados, siguió por un camino igual de increíble: tuvo su propia banda, tocó con Charly García, hizo el reemplazo de Julieta Venegas como vocalista y hasta ganó un premio Gardel y estuvo nominada a un Grammy. Esto último como resultado de su trabajo en su primer disco solista, que editó en 2012.

Rosario Ortega junto a Charly.

A pesar de que no se la suele ver en los grandes medios del país, al menos no de manera continuada, Rosario Ortega mantiene su carrera y tiene alcance internacional. A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 90 mil seguidores, comparte las fechas de sus recitales y presentaciones, que no solo se dan en Argentina, sino que también se extienden hacia Ciudad de México y otros festivales de la región.

Rosario se destaca con presentaciones en México.

Las parejas famosas de Rosario Ortega

Otro de los aspectos que llaman la atención en la biografía de Rosario Ortega son sus exparejas famosas. La hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar ha tenido algunas parejas muy mediáticas y reconocidas, tanto en el ámbito en el que se desempeñan como para el público en general. Entre ellos, hay dos que se destacan por sobre el resto.

Su última pareja fue Mariano Otero, padre de dos de los hijos de Florencia Peña. Se sabe que estuvieron juntos durante algunos años, pero, fiel a su estilo, la cantante decidió limitar las apariciones en público de ambos para mantener un perfil bajo. Si bien se los ha podido ver en redes sociales y en eventos, nunca les interesó que la noticia sea su pareja, sino más bien lo que tenían para contar con su profesión.

Un poco más mediática fue su otra pareja, con Martin Lousteau. De hecho, Rosario Ortega acompañó al ex ministro de economía durante su cumpleaños número 40 y no dudó en fotografiarse junto a él. Esta relación se terminó en 2011, tras poco más de dos años de noviazgo.

Rosario Ortega y Martin Lousteau CARAS

No caben dudas de que, a pesar de no ser tan mediática como el resto de sus hermanos, Rosario Ortega ha tenido una carrera llena de momentos para destacar. La más chica de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar brilla con luz propia, a pesar de haber elegido un camino alejada de los grandes medios.