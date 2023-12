Así está hoy Mía, la hija de Natalie Weber y Mauro Zárate

Natalie Weber y Mauro Zárate tienen dos hijos juntos: Mía y Rocco. La mayor de ellos tiene 12 años y terminó la primaria, por lo que la familia se vistió de gala para acompañarla en su fiesta de egresados.

Tanto Natalie Weber como Mauro Zárate compartieron en sus redes un pequeño desfile que Mía protagonizó en el que evidenciaron lo grande que está su hija mayor. "Egresada 2023. Felicitaciones princesa Mía", expresó el futbolista notablemente emocionado.

Las palabras de Natalie Weber para su hija

Invadida por la nostaliga, Natalie Weber escribió: "Siempre con vos China de mi alma. Me encanta acompañarla y apoyarla en todo lo que ella elija y le hace feliz. También me acuerdo de cuando yo hacía los desfiles y era chiquita y mi mamá me acompañaba, quedándose conmigo en los backstages. Como que la historia se repite y me emociona un montón".

Mía junto a una de sus amigas.

Mía con tan solo 12 años dejó en evidencia el talento heredado de su madre para el modelaje, lo que sorprendió a los seguidores de Natalie Weber y Mauro Zárate que notaron que la pre adolescente parece más grande de la edad que en realidad tiene.