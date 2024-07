Así está hoy Paloma, la hija de 21 años de Marisa Brel

Marisa Brel se encuentra asimilando que Paloma ya tiene 21 años y comienza a independizarse, además de tomar decisiones que la hagan crecer en lo personal. En este caso, fue el momento de partir hacia el exterior durante un tiempo.

Es que pequeña gigante emprendió viaje hacia Estados Unidos para continuar con nuevas experiencias. Frente a esto la ex periodista y panelista, no puede aguantar la emoción debido a que ve cómo su descendiente avanza.

En su cuenta oficial de Instagram, Marisa celebró la independencia y la libertad que tienen sus hijos para hacer lo que desean. Además, comparó con su juventud y manifestó que le hubiera gustado tener esa posibilidad pero se alegraba que su hija pueda hacerlo.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Paloma viaja hacia América del Norte. Anteriormente, a sus 18 años, había tenido un viaje y se había mantenido el suelo estadounidense durante 90 días, también en Nueva York.

Paloma, la hija de Marisa Brel.

El posteo de Instagram de Marisa Brel dedicado a Paloma, su hija

La periodista y panelista de televisión de 54 años no guarda su emoción al afrontar que su descendiente mayor comienza a tomarse decisiones por sí misma y que mantiene ideas de crecer en lo personal viviendo experiencias increíbles.

A su vez, Marisa Brel también tiene la posibilidad de seguir aprendiendo cotidianamente con Timoteo, que aún va a la primaria y tiene 9 años. Demuestra ser una madre presente y expresó unas palabras en su redes sociales en las que posteó unas fotos de Paloma.

"Extraño tanto a Paloma. Pero a la vez me siento feliz porque está viviendo una experiencia inolvidable en su lugar en el mundo", comenzó escribiendo. Y agregó la ex participante de Gran Hermano: "No me hubiera sentido una buena madre si hacía infelices a mis hijos. Amo que mis hijos sean libres. Que vuelen por el mundo".

El posteo de Marisa Brel.

