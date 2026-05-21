Así están hoy Valentino y Lucy, los hijos de Cuti Romero y Karen Cavaller

Cristian el ‘Cuti’ Romero sabe mejor que nadie lo que es tener que lucharla en la vida, porque la suya es una historia de superación personal. Y si bien nadie duda de su garra, entereza y amor propio para superar la lesión en su rodilla derecha que le complicó los planes mundialistas, el gran interrogante de Lionel Scaloni es muy concreto: ¿Llegará en forma adecuada a los compromisos de la selección en el Mundial?

Sabido es que logró evitar el peor de los escenarios posibles pero la lesión sensible que padeció en el ligamento colateral medial de esa rodilla preocupa -y mucho- a todo el cuerpo técnico albiceleste. Puntal indiscutible de la defensa, todo indicaría que llegará con el alta médica y futbolístico al debut de la Argentina en la copa, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia. Mientras tanto, el jugador se refugia en el amor de su mujer, Karen Cavaller, y el de sus hijos Valentino, de 4 años, y Lucy de 1.

Romero, que cumplió 28 años en abril, es un padre muy dedicado a sus dos hijos, Valentino, de 4 años, y Lucy, de 1.

La ilusión del "Cuti": volver a la Selección

Mientras tanto, el caudillo cordobés comparte en las redes su recuperación luciendo una férula en su pierna derecha y con el médico que lo trata supervisándolo de cerca. Preocupado por la situación en la Premier League de su club, el Tottenham Hots pur, cada vez más complicado con el descenso, y mientras ya sería un hecho que la temporada próxima se mudará de equipo, el ‘Cuti’ se apoya en ese sostén inquebrantable que conforman su pareja, Karen Cavaller, y sus hijos, Valentino y Lucy, para remarla como sólo él sabe.

Feliz con su presente, el jugador es un padre amoroso y muy dedicado.

Junto a la mujer de su vida, a Romero se lo ve en las redes afrontando esta etapa de incertidumbre que requiere como nunca de contención y afecto.

La compañía incondicional de su mujer, Karen Cavaller, sostiene las ilusiones del caudillo cordobés.

Las dulces palabras que Romero dedicó a su esposa

“Que la vida siempre nos sonría y nos mantenga así de juntos. Te amo”, posteó junto a un carrete de fotos de la pareja caminando por las calles de Londres. También se muestra en la intimidad de su hogar jugueteando con sus hijos, sin esconder la férula que cubre toda su pierna derecha ni la remera de entrenamiento de la selección.

Ese quizás sea un metamensaje que lo muestra decidido a ganarle a los obstáculos, y dar a entender que más que nadie en el mundo hará todo lo posible para jugar su segundo Mundial.

El "Cuti", muy cómplice con su hijo, Valentino.

Así es como, entre tantas muestras de afecto que recibe en pos de su recuperación, el fin de semana Romero disfrutó a la distancia del triunfo de su club en la Argentina, Belgrano de Córdoba, ni más ni menos que ante su clásico rival, Talleres, por los octavos de final del torneo Apertura. Un impulso emocional que hasta podría acelerar sus confesos deseos de regresar cuanto antes a jugar en el club que lo vio surgir a la fama.