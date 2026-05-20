El radical cambio de look de Evangelina Anderson con el corte tendencia otoño-invierno

La entrega de los premios Martín Fierro 2026 representa una oportunidad para que las personalidades del ambiente pongan en manifiesto todos sus conocimientos fashionistas. La alfombra roja se transforma en una vitrina donde todos sacan a relucir su interés por las últimas tendencias. No sólo en materia de outfits, sino también, los estilismos incluyen peinados y hasta novedosos cortes que marcan el pulso de lo que se viene. En este caso, Evangelina Anderson quien capturó todas las miradas con un radical cambio de look.

Evangelina Anderson se realizó un radical cambio de look

En las últimas horas, Evangelina Anderson irrumpió en sus redes sociales para mostrar en detalle el nuevo corte de pelo que se realizó para asistir a la entrega de los premios Martín Fierro. Para ello, recurrió a su estilista de confianza y compartió las postales de su book de fotos que realizó para posar con el nuevo look.

Evangelina Anderson en la entrega de los premios Martín Fierro con nuevo look | Instagram

En cada una de las imágenes compartió en su perfil de Instagram, se la puede ver luciendo un corte bob recto a la altura de la mandíbula que le aportó un aire clásico y moderno. Asimismo, se dejó la raya al medio y en las terminaciones se pueden ver puntas apenas texturizadas. Este hairstyle se ubica en un clásico de clásicos: durante décadas, muchas mujeres apostaron a este diseño debido a su versatilidad y a la elegancia que aporta.

Además, esta renovación capilar que se realizó la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) implicó brindarle un aspecto más saludable a su melena quitando las puntas resecas y florecidas, sumando una textura más natural. En este marco, es ideal para las fibras capilares lacias o que tengan algún tipo de tratamiento alisador. Para peinarlo, utilizó un efecto mojado con raya a un costado y despejando su rostro para potenciar el make up y el sofisticado vestido con transparencias, escote corazón y lentejuelas que eligió para la gala más esperada de la televisión argentina.

Evangelina Anderson en la gala de los premios Martín Fierro con nuevo look | Instagram

Evangelina Anderson apuesta al corte tendencia otoño-invierno 2026

La versatilidad del estilo y su capacidad de adaptarse a distintos contextos lo convirtieron en una elección recurrente en celebridades de la farándula y en personalidades públicas, mostrando cómo un clásico puede actualizarse con nuevas variantes. Este estilo se consolidó como parte de una estética que combina movimiento, textura y practicidad. Por esta razón, Evangelina Anderson no dudó en adoptar este corte tendencia que pisa fuerte en este otoño-invierno 2026.

Aunque mantuvo el rubio como el color que la identifica, la influencer se animó a dejar atrás el cabello largo y las ondas, para adoptar una nueva imagen en esta época del año. De esta manera, se sumó a las famosas que este año también optaron por llevar este corte. Entre ellas se destacan figuras tales como Tini Stoessel, Valentina Zenere, Guillermina Valdéz y Allegra Cubero. Aunque cada una de ellas eligió diversos tipos de variantes -con flequillo, más largo, desmechado o con ondas-, este diseño se convirtió en un clásico que nunca pasa de moda y que se reinventa con el paso del tiempo.

Así, Evangelina Anderson con este corte bob recto dejó en claro que no está dispuesta a renunciar a la elegancia ni a la comodidad. Sobre todo, mostró cómo reinventó este clásico adaptándolo a un evento tan glamoroso como la entrega de los premios Martín Fierro. Orgullosa de los resultados, la modelo no dudó en deslizar en detalle su nueva imagen rejuvenecida, moderna y llena de personalidad. Por su parte, sus seguidores aprobaron este radical cambio de look resaltando la belleza de su rostro y la naturalizada y la simpleza con la que lleva este nuevo estilo que es tendencia en este otoño-invierno 2026.