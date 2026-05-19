La imperdible reacción en vivo de Moria Casán tras el triunfo de Wanda Nara en los Martín Fierro 2026

La noche del lunes 18 de mayo se tiño de gala para la televisióna argentina. El Hotel Hilton de Puerto Madero fue sede de la entrega de los Martín Fierro 2026, y como no puede ser de otra forma, la noche estuvo llena de importantes momentos en los que las estrellas fueron protagonistas. Moria Casan dejó uno de los momentos más resonantes y polémicos de la noche, al momento que Wanda Nara recibió la estatuilla como Mejor Conducción femenina.

Una de las ternas más esperadas de la noche, y que suele generar polémica en cada entrega, estaba compuesta por Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa. Finalmente, conductora de MasterChef Celebrity se llevó la mayoría de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), y la reacción en vivo de la One no pasó desapercibida.

El gesto de Moria Casán por Wanda Nara

La previa a la entrega de los Martín Fierro 2026 estuvo lleno de especulaciones y rumores, sobre los posibles ganadores. Y una de las ternas más comentadas fue la de Mejor Conducción femenina, teniendo una fuerte competencia entre las grandes conductoras que brillan en la pantalla, muchas de ellas con una extensa carrera en los medios de comunicación frente a ciclos de exitosos, de allí se gestó la gran competencia y especulación sobre quien sería la ganadora.

La espera terminó y finalmente se dio a conocer que la elegida por APTRA fue Wanda Nara, quien durante 2025, y parte del 2026, brilló en la conducción de MasterChef Celebrity, en el prime time de Telefe, un espacio que es uno de los más requeridos en la franja horaria televisiva. Totalmente emocionada, la empresaria se abrazó con sus hijas y compañeros.

Mientras Wanda Nara se mostraba sumamente emocionada, la cámara mostró al resto de las conductoras ternadas, y mientras la mayoría de ellas mantuvieron gestos serios, Moria Casán se diferenció. La One aplaudió enfáticamente a Wanda Nara pero luego se mostró a las carcajadas, no pudienedo acreditar la situación. Sin emargo, anticipadamente había indicádo en su ciclo La mañana con Moria (eltrece), que la empresaria podría ser la gran ganadora de la noche.

Al mismo tiempo, Wanda Nara se expresó en el escenario, aún sin poder creer que fue la gran elegida. Agradeció por la premiación y remarcó su trayectoria: "A veces nos creemos cuando nos dicen que no merecemos un lugar pero desde acá, yo les digo que es ciero que yo arranqué con zapatillas en mal estado, como dicen algunos periodistas. Pero siempre creí en mí. Este país me ha dado grandes amores pero el amor más grande que existe es el amor propio".

Además, le habló a todas aquellas madres que dejaron de perseguir sus sueños para cuidar a sus hijos, destacando el importante rol de su madre, quien la acompañó a la ceremonia. Mientras tanto, las conductoras que no se consagraron con el premio eran mostradas con un gesto serio. De esta forma, Moria Casán se destaco por su reacción, al especular con anticipación que no sería la ganadora de la estatuilla.