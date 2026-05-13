Cuti Romero mostró el nuevo sillón de su casa que comparte con Valentina Cervantes y Enzo Fernández

El Cuti Romero volvió a mostrar algunos rincones de su casa en redes sociales y un elemento en particular terminó robándose todas las miradas. Más allá de la decoración minimalista y la estética sofisticada del ambiente, los seguidores detectaron una coincidencia muy llamativa con otra de las figuras de la Selección Argentina.

El sofá del Cuti Romero

Y es que tanto el Cuti Romero como Enzo Fernández parecen haber elegido exactamente la misma línea de sillón para sus respectivos hogares. Un modelo enorme, color crema, de estética ultra minimalista y con esa impronta “soft luxury” que hoy domina el interiorismo de celebridades y futbolistas de élite.

Cómo es el sofá que conquistó a Enzo Fernández y al Cuti Romero

El sofá en cuestión es el famoso “Cloud Couch”, uno de los diseños más virales y aesthetic del mundo deco actual. El modelo original fue creado por el diseñador británico Timothy Oulton para Restoration Hardware y rápidamente se convirtió en un símbolo del llamado “lujo silencioso”.

La clave de este tipo de sillones está en sus módulos oversized, la profundidad exagerada y el efecto extremadamente acolchonado que transmite comodidad total. Además, suele estar tapizado en tonos neutros y telas suaves como bouclé o lino premium, dos materiales muy presentes en interiores de alto perfil.

En la imagen compartida por el Cuti Romero pueden verse varios detalles que coinciden con el sofá que tiene Enzo Fernández en su casa: brazos redondeados tipo bloque, costuras casi invisibles, asientos profundos y una caída relajada en los bordes que genera ese efecto visual tan característico.

El lujo silencioso, la opción deco favorita de las celebrities

En los últimos años, muchas figuras públicas comenzaron a alejarse de las decoraciones excesivamente ostentosas para apostar por espacios mucho más cálidos, minimalistas y editoriales. El living del Cuti Romero refleja perfectamente esa tendencia donde predominan los tonos crema, las formas orgánicas y los ambientes relajados tipo hotel boutique moderno.

Sofá de Enzo Fernández y Valu Cervantes

En el caso de Enzo Fernández y el Cuti Romero, la coincidencia del sofá terminó llamando la atención justamente porque representa una de las piezas más icónicas del diseño contemporáneo. Y es que el cloud couch se convirtió en el mueble favorito de celebridades, influencers y deportistas por esa mezcla entre sofisticación y comodidad extrema.