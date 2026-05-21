Antonela Roccuzzo lució la fórmula perfecta del boss chic moderno y lo elevó con una cartera exclusiva

Antonela Roccuzzo va rumbo a convertirse en una de las nuevas referentes de estilo, moda y elegancia. En esta oportunidad, la esposa de Lionel Messi cautivó con un look boss chic moderno de inspiración sastrera que combinó sofisticación, comodidad y lujo con un exclusivo accesorio.

El look ejecutivo de Antonela Roccuzzo que redefine el boss chic moderno

La moda ejecutiva atraviesa un momento de reinvención y Antonela Roccuzzo no dudó en apostar por ella. Una vez más, la rosarina volvió a demostrar que sabe interpretar las tendencias con elegancia y frescura al apostar por un estilismo que resume a la perfección el concepto de boss chic moderno: sofisticado, relajado y con detalles que elevan cualquier apuesta clásica.

En su reciente publicación de Instagram, Antonela Roccuzzo se muestra con un conjunto negro de inspiración sastrera compuesto por una blusa tipo chaleco con botones al frente y detalles asimétricos que aportaron una impronta llamativa y contemporánea. La pieza, confeccionada en una tela con delicadas líneas verticales blancas, se fusionó con un pantalón sastrero amplio haciendo juego.

Antonela Roccuzzo

Lejos de la clásica sastrería rígida, el look de Antonela Roccuzzo combinó el empoderamiento de los trajes ejecutivos con la comodidad y frescura que dominan el estreet style internacional. Además de las líneas finas en color blanco, que rompieron con la monotonía del negro absoluto y sumaron un contraste sutil, el diseño de la pieza superior aportó un aire audaz, trendy y súper chic.

Por otro lado, el corte relajado del pantalón reafirmó una de las tendencias más fuertes de la temporada: los conjuntos tailoring oversize que mezclan elegancia y funcionalidad. Este tipo de estilismos se convirtieron en los favoritos de las celebridades e influencers porque se adaptan perfectamente a ocasiones de día y de noche sin dejar de lado el estilo sofisticado.

Antonela Roccuzzo

El accesorio estrella del look boss chic moderno de Antonela Roccuzzo

Aunque el conjunto sastrero reversionado en clave moderna se llevó gran parte de los halagos en redes sociales, Antonela Roccuzzo decidió que su exclusiva cartera sea el foco de atención. El modelo pertenece a la costosa firma francesa Louis Vuitton y se encuentra confeccionado en cuero negro.

Según se puede ver en las imágenes que publicó la empresaria, este accesorio posee cadenas doradas, plateadas y pequeñas perlas blancas alrededor del diseño, detalles que aportaron glamour y un aire lujoso a su atuendo. Sin dudas, este complemento no solo elevó el look, sino que también reforzó la combinación entre elegancia clásica y guiños modernos que caracteriza su estilo.

El accesorio estrella del look boss chic moderno de Antonela Roccuzzo

Con esta aparición, Antonela Roccuzzo volvió a confirmar por qué es considerada una de las nuevas influencers del mundo fashionista. Su capacidad para adaptar tendencias internacionales a un estilo elegante, cómodo y actual la posiciona nuevamente como inspiración absoluta del guardarropa urbano y sofisticado.

En resumen, Antonela Roccuzzo lució la fórmula perfecta del boss chic moderno y lo elevó con una cartera exclusiva que se destacó por llevar cadenas doradas, plateadas y pequeñas perlas blancas. Una apuesta que la aleja de su clásica estética urbana y relajada, y la acerca a un estilo más elegante y alineado con las tendencias internacionales de la sastrería contemporánea.