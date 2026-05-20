Flavia Palmiero cautivó en Cannes 2026 con sus dos looks de alta costura: diseños argentino cargado de glamour y brillos

Flavia Palmiero cautivó en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026 con dos looks de alta costura diseñados por Gabriel Lage, consolidando su presencia en uno de los festivales más importantes del cine. Su participación se convirtió en un momento destacado dentro de la programación, donde moda y arte se encontraron en un escenario único. La elección de piezas confeccionadas a medida reflejó un trabajo minucioso y pensado para acompañar distintas instancias del evento.

El increíble look gold con flores que lució Flavia Palmiero en Cannes 2026

En Cannes 2026, Flavia Palmiero se presentó con dos propuestas de alta costura diseñadas por el argentino Gabriel Lage, que acompañaron su paso por el festival. La actriz formó parte de la tradición de la alfombra roja con creaciones confeccionadas a medida, pensadas para integrarse a la atmósfera del evento y resaltar la calidad de la moda argentina en un entorno de relevancia internacional. Sus elecciones, pensadas para acompañar momentos distintos del festival, combinaron precisión y coherencia estética.

Flavia Palmiero en Cannes

A través de sus redes sociales, la conductora compartió una serie de fotos donde se la podía ver con los atuendos que eligió para el evento. “Cannes Film Festival – Día 1. Quiero compartirles mis looks de alfombra roja, todos vestidos únicos creados por Gabriel Lage, especialmente para esta edición del festival”, escribió en su publicación. Sus palabras conectaron directamente con la esencia del evento, mostrando su intención de seguir una estética clara.

En la ceremonia inaugural, Flavia Palmiero eligió un vestido dorado confeccionado a medida. La pieza se presentó en un tono champagne con bordados florales en el escote recto y aplicaciones sobre la silueta que aportaban textura. El diseño strapless incluía un corset ajustado en el torso, que marcaba la silueta, y una falda amplia con caída. La transparencia controlada se equilibró con los detalles del atuendo, generando un efecto visual estructurado.

Flavia Palmiero en Cannes

El look gold de la conductora se completó con un clutch metálico pequeño y con una pulsera y unos aros en tono dorado con detalles brillantes. Además, decidió dejarse el cabello suelto con pequeñas ondas naturales que armonizaron el conjunto. “Elegimos el dorado para abrir el festival. Fuimos a la proyección en el Palais des Festivals de El ser querido, la película española que me conmovió mucho. La emoción de subir esas escaleras con un vestido hecho a medida es indescriptible”, escribió en su publicación en Instagram.

Flavia Palmiero se robó todas las miradas con un look azul con brillos para Cannes 2026

El posteo que realizó Flavia Palmiero en Instagram también destacó el look que utilizó para la segunda noche del evento. “Look 2: vestido azul. Para la segunda noche fuimos con Luis Scalella a ver Garance, una película francesa con actuaciones impecables. Un cine íntimo, potente, que se queda resonando después de salir de la sala”, escribió contando lo que vivió en su nueva aparición en el festival de Cannes 2026.

Flavia Palmiero en Cannes

El look que utilizó la artista en la segunda noche también fue realizado por Gabriel Lage. La pieza se caracterizaba por un corte largo y recto, trabajado con bordados geométricos en plateado que recorrían toda la superficie del atuendo. El diseño incorporaba una capa translúcida en tono oscuro que caía desde los hombros, aportando movimiento y volumen al conjunto. Su elección fue pensada con algunas de las tendencias más destacadas de la alta costura.

El atuendo de Flavia Palmiero se completó con un clutch negro y pendientes largos, manteniendo la sobriedad en los accesorios para que el protagonismo recayera en el bordado brilloso del vestido. La elección de este segundo look marcó un contraste respecto al dorado inicial, mostrando otra faceta de la confección en dos momentos distintos del festival. En esta oportunidad, la presentadora asistió a la proyección de Garance, película francesa que destacó por sus actuaciones.

Flavia Palmiero en Cannes

Flavia Palmiero cautivó en Cannes 2026 con dos looks de alta costura que marcaron su paso por el festival y reforzaron la presencia de la moda argentina en un escenario internacional. Sus apariciones se construyeron a partir de diseños confeccionados por Gabriel Lage, pensados para integrarse a la atmósfera de cada proyección y acompañar la experiencia cinematográfica con precisión estética. Su elección de atuendo fue pensada para resaltar las tendencias, acompañando un atuendo elegante.

VDV