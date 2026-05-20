La historia de amor de Guido Kaczka y Soledad Rodríguez: unidos por el corralito, casi dos décadas juntos y máxima discreción

La noche del Martín Fierro 2026 tuvo un momento especial cuando Guido Kaczka subió al escenario para recibir el Oro, el reconocimiento más importante de la televisión argentina. Emocionado y atravesando uno de los momentos más importantes de su carrera, el conductor dedicó unas palabras a su familia y, en especial, a su esposa, Soledad Rodríguez.

Lejos del ruido mediático y de la exposición permanente, la pareja logró construir una relación estable y sólida en un ambiente donde las historias suelen ser fugaces. Mientras Guido Kaczka mantiene una presencia constante en la pantalla desde hace décadas, Soledad Rodríguez eligió la discreción absoluta, convirtiéndose en el sostén silencioso detrás del conductor.

Guido Kaczka ganador del Martín Fierro de Oro

Así se conocieron Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

La historia de amor entre Guido Kaczka y Soledad Rodríguez comenzó en 2011, en un after office realizado en Espacio Darwin, dentro del Hipódromo. En ese momento, el conductor atravesaba una etapa de reconstrucción personal tras su separación de Florencia Bertotti.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

Durante aquella noche, Guido Kaczka quedó impresionado con la personalidad de Soledad y decidió acercarse. Mientras otro hombre intentaba conquistarla con preguntas tradicionales, el conductor eligió apelar al humor y lanzó un inesperado comentario: “¿Te quedó plata en el corralito?”. La ocurrencia del actor sorprendió a la licenciada y logró lo que buscaba desde el primer momento, hacerla reír. Después de varias horas charlando, el intérprete insistió en acompañarla hasta su casa e incluso se aseguró de comprobar que el número de teléfono que ella le había dado fuera real, según él mismo contó.

El incómodo momento con el folleto de Romeo

Aunque la química entre Guido Kaczka y Soledad Rodríguez apareció rápidamente, el comienzo del vínculo estuvo atravesado por incomodidad emocional, el conductor todavía transitaba la separación de Florencia Bertotti, con quien había formado una familia.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

Esa situación quedó expuesta durante la primera salida con Soledad Rodríguez, cuando, según sus palabras, en el auto apareció un folleto relacionado con el jardín de Romeo. El detalle generó un momento incómodo para el conductor, que sintió que parte de su vida personal quedaba demasiado en evidencia en pleno intento de conquista. Sin embargo, lejos de alejarse, la licenciada entendió naturalmente el contexto que atravesaba el actor.

Así fue la consolidación de vínculo entre Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

Después de aquel primer encuentro, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez decidieron avanzar despacio y preservar la relación lejos de los medios. Recién al haber cumplido un año juntos, anunciaron públicamente el noviazgo. Mientras el productor continuaba creciendo profesionalmente como una de las figuras más importantes de la televisión, la licenciada mantuvo su rutina laboral y su vida alejada de las cámaras.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

La familia ensamblada de

Uno de los pilares más importantes de la relación de la pareja fue la construcción de una familia ensamblada. Guido Kaczka ya era padre de Romeo, fruto de su relación anterior con Florencia Bertotti, y junto a Soledad agrandó aún más su núcleo familiar. En 2014 nació Benjamín, el primer hijo de la pareja. Luego llegó Helena en 2017 y finalmente Eliseo en 2021.

Así fue la boda de Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

En 2018, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez decidieron dar un gran paso y formalizar su relación con una boda civil y una impresionante celebración en el Hotel Alvear. Rodeados de familiares, amigos y figuras cercanas, la pareja celebró una historia que ya llevaba varios años de solidez y compañerismo.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

Hoy, mientras Guido Kaczka atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras recibir el Martín Fierro de Oro, Soledad Rodríguez sigue ocupando el mismo lugar que eligió desde el primer día: el de compañera incondicional y sostén silencioso