Las mejores fotos de boda de Sofía Terrile y Santiago Bulat: “Oficialmente Casados”

Sofía Terrile y Santiago Bulat dieron un importante paso en su historia de amor y dieron el sí en una ceremonia civil, en la que estuvieron acompañados por sus seres queridos. La periodista y el economista compartieron la alegría de este momento especial a través de sus redes sociales, donde publicaron un emotivo álbum de fotos que retrató distintos instantes de la celebración: "Oficialmente Casados".

La boda de Sofía Terrile y Santiago Bulat

Sofía Terrile y Santiago Bulat dieron el sí por civil y compartieron las mejores fotos de una jornada muy especial a través de sus cuentas de Instagram. La celebración estuvo marcada por los momentos tradicionales de este tipo de ceremonias, como las imágenes con la libreta roja y la lluvia de pétalos de rosas blancas que acompañó a los recién casados a la salida del registro civil. Felices y tomados de la mano, ambos cruzaron juntos la puerta del lugar, en una postal que reflejó la emoción de este nuevo capítulo en sus vidas.

Las mejores fotos del casamiento de Sofía Terrile y Santiago Bulat | Instagram

Rodeados de amor, la periodista y el economista también posaron junto a sus familiares y seres queridos, quienes se acercaron para acompañarlos y compartir con ellos este día tan significativo. Rodeados de abrazos, sonrisas y fotos para el recuerdo, la pareja celebró su unión en un clima de alegría y emoción, con sus familiares y amigos más cercanos como testigos de este importante paso en su romance.

Los looks que eligieron Sofía Terrile y Santiago Bulat para su boda

A través de sus respectivos perfiles, los recién sacados, mostraron sus propuestas estéticas para uno de los días más importantes de sus vidas. Sofía Terrile apostó por un look moderno y descontracturado, sin dejar de lado la elegancia. Eligió un conjunto de dos piezas en color blanco marfil, compuesto por una minifalda de corte recto y una chaqueta corta estructurada con botones frontales. Completó el estilismo con zapatos blancos de taco alto y finas tiras sujetas al tobillo, mientras que llevó el cabello suelto, peinado con algunas ondas. Como detalle final, sostuvo un delicado ramo de flores blancas con holas verdes.

El look de los novios

Por su parte, Santiago Bulat optó por un estilismo semiformal que combinó prendas clásicas con detalles urbanos. El novio lució un saco en tono beige o arena, una camisa celeste abierta en el cuello y un pantalón entallado oscuro, acompañado por un cinturón a juego. Para completar el conjunto, eligió zapatillas azul oscuro con suela blanca, un detalle que aportó comodidad y un aire relajado a su outfit.

Sofía Terrile y Santiago Bulat se casaron este miércoles 14 de octubre | Instagram

De esta manera, Sofía Terrile y Santiago Bulat ambos eligieron looks que combinaron elegancia y comodidad para su casamiento, en sintonía con el espíritu íntimo y especial de un casamiento por civil. Las imágenes compartidas dejaron ver la felicidad de la pareja en una jornada significativa, rodeada del cariño de sus familiares y amigos.