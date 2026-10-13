Pampita mostró cómo fue el cumpleaños de Benicio Vicuña: Desayuno sorpresa de Anita, show de magia y fiesta en casa con toda la familia

Pampita dio a conocer en sus redes sociales cómo celebraron el cumpleaños número 12 de Benicio Vicuña, el hijo que tuvo junto al actor chileno Benjamín Vicuña. A través de sus historias, la modelo compartió diferentes escenas de una jornada que comenzó con una sorpresa en la habitación del cumpleañero y continuó con distintas actividades junto a sus seres queridos.

Los regalos, una celebración en familia y los saludos de personas cercanas fueron algunos de los momentos que quedaron registrados. Entre las publicaciones también aparecieron fotografías de la infancia de Benicio y una escena junto a su mamá, quien lo abrazó durante los festejos por un nuevo año de vida.

El desayuno sorpresa que recibió Benicio Vicuña por su cumpleaños

La jornada comenzó con una sorpresa para Benicio Vicuña mientras todavía estaba en la cama. En uno de los videos compartidos por Pampita se lo puede ver sentado entre las sábanas, vestido con una remera blanca y rodeado de personas que se acercaron a saludarlo por sus 12 años. Frente a él colocaron una bandeja decorada con numerosos productos dulces. El conjunto incluía chocolates, golosinas de diferentes tamaños y paquetes de colores, dispuestos sobre una base especialmente preparada para la ocasión.

El cumpleañero comenzó a observar los obsequios mientras quienes lo acompañaban registraban su reacción con el celular. Por momentos se inclinó hacia adelante para mirar el contenido de la bandeja, en una escena que transcurrió dentro de su habitación y permitió conocer cómo fueron los primeros minutos del festejo. Anita García Moritán, la hija menor de la conductora, también estuvo presente en las celebraciones de su hermano. La pequeña es fruto de la relación de la conductora con Roberto García Moritán y comparte con Benicio el vínculo familiar por parte de su mamá.

En otra de las grabaciones se aprecia con mayor detalle la preparación de los regalos, entre envoltorios, chocolates y pequeñas sorpresas. La bandeja estaba acompañada por una decoración colorida, que contrastaba con el ambiente de la habitación donde el chico recibió los saludos. Las imágenes del despertar mostraron uno de los momentos más íntimos de la jornada. El cumpleaños comenzó con una sorpresa dentro de casa, antes de que llegaran las actividades y la reunión con los invitados.

Entre las propuestas preparadas para celebrar el cumpleaños del joven también estuvo un show de magia, que se sumó a los regalos de la mañana y a las actividades compartidas con sus seres queridos. El espectáculo fue una de las sorpresas del festejo, aunque las grabaciones disponibles no permiten reconstruir con precisión los trucos realizados ni identificar la participación concreta de cada invitado durante la presentación.

A lo largo de la jornada, el hijo de la modelo estuvo acompañado por chicos y adultos de su entorno cercano. Las fotografías permiten apreciar que la celebración reunió a personas de distintas edades y que buena parte de las actividades se desarrolló en un ambiente familiar. La ocasión también motivó distintas dedicatorias que Pampita volvió a compartir en sus redes, donde mostró tanto escenas actuales como recuerdos de su hijo cuando era más pequeño.

La fiesta de Benicio Vicuña y el momento de la torta

Una de las imágenes más destacadas fue la fotografía grupal del cumpleaños de Benicio Vicuña, quien reunió a numerosos familiares e invitados alrededor del homenajeado. La postal fue tomada en un ambiente interior con grandes ventanales, cortinas y detalles dorados en las paredes, donde los presentes se acomodaron para posar juntos.

Así sopló las velitas Benicio Vicuña (Instagram)

La modelo aparece entre los adultos que participaron del encuentro, mientras varios chicos se ubicaron en la parte delantera de la imagen y otros permanecieron detrás. El protagonista de la jornada quedó rodeado por integrantes de su entorno cercano en una fotografía que permitió conocer parte de la convocatoria. Otro de los momentos centrales llegó con la torta de cumpleaños, que fue presentada ante el chico mientras estaba sentado junto a otras personas. El postre tenía una decoración especial y una bengala encendida que iluminó los rostros de quienes se encontraban alrededor.

En el video, Benicio aparece vestido con una remera blanca, observando la torta mientras sus acompañantes se acercan. A su lado, varios de los presentes sonríen y siguen la escena, con la luz de la bengala como protagonista del registro. La conductora también compartió un abrazo con su hijo, captado en una grabación cercana que mostró un instante diferente de los festejos. Benicio se acercó a Pampita y ambos permanecieron abrazados durante unos segundos, una imagen que se sumó a las fotografías grupales y a los saludos del día.

Este registro aportó una escena más personal dentro de la celebración, ya que dejó de lado el movimiento de los invitados para concentrarse en el encuentro familiar. El gesto apareció entre las historias publicadas por la modelo, que eligió incluirlo junto al resto de los recuerdos del cumpleaños.

Los saludos y recuerdos que Pampita compartió por Benicio Vicuña

Además de las sorpresas y de la reunión familiar, Pampita republicó diferentes mensajes dedicados a Benicio. Uno de ellos estuvo acompañado por una fotografía en la que el chico aparece con la camiseta de la selección argentina. “Feliz cumpleaños a mi ahijado BENI. Te quiero chiquitín”, decía la dedicatoria, que incluía las menciones a las cuentas de Instagram de la conductora y del cumpleañero. En la imagen, el joven aparece con la boca abierta y una expresión divertida, mientras recibe el saludo.

Benicio recibió diferentes saludos por su cumpleaños (Instagram)

También hubo lugar para un collage de seis fotografías de distintas etapas de su infancia que la modelo le dedicó a su hijo, acompañado por la frase “Feliz cumple Beni”. La selección incluyó imágenes de cuando era bebé y otras tomadas durante sus primeros años, en las que aparece abrazado a personas de su entorno. Algunas postales recuperaron escenas de juegos y momentos compartidos en familia, mientras que otras mostraron al chico cuando todavía era muy pequeño.

Benicio, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, nació el 12 de octubre de 2014 y es hermano de Bautista y Beltrán, los otros dos hijos varones que la modelo tuvo con el actor. Por parte de su mamá, también comparte el vínculo familiar con Anita García Moritán, quien nació en julio de 2021. Entre las fotografías antiguas, los saludos y las escenas actuales, la modelo reunió distintos recuerdos del joven en el día de su cumpleaños. La última postal del festejo mostró al chico acompañado por sus seres queridos, después de una jornada que había comenzado con regalos y una sorpresa en su habitación.