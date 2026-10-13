Cris Morena, a los 70 años: “No me gusta que me digan que estoy loca, estoy súper cuerda”

Cris Morena repasó algunos de los episodios que formaron parte de su entorno familiar y que tuvieron un impacto importante en su crecimiento. Lejos de centrarse únicamente en su trayectoria artística, abordó temas vinculados a las experiencias que atravesó desde muy joven y que contribuyeron a moldear la mirada con la que construyó su camino dentro y fuera del mundo del espectáculo. Sus reflexiones también permitieron conocer detalles de una etapa de la que pocas veces habló públicamente y que ayuda a comprender su recorrido.

Cris Morena reveló detalles de su infancia y de las situaciones que vivió con su mamá

A lo largo de su trayectoria, Cris Morena habló en numerosas oportunidades sobre la creatividad, la televisión y los proyectos que marcaron a distintas generaciones. Sin embargo, en una reciente conversación también dedicó un espacio importante a reflexionar sobre la salud mental, un tema que atraviesa su historia personal desde la infancia y que, según explicó, tuvo un impacto directo en la manera en que construyó su vida y su carrera.

Cris Morena

La productora recordó, en una charla que brindó hace dos meses para Infobae, que creció en un entorno familiar complejo debido a los problemas de salud mental que afectaron a varias generaciones de su familia. Al repasar aquellos años, señaló que durante su adolescencia comprendió que su madre atravesaba una situación seria que condicionaba la dinámica cotidiana del hogar. Esa experiencia, según explicó, la llevó a desarrollar una personalidad independiente y a buscar tempranamente su propio camino.

En este contexto, Cris Morena compartió una de las revelaciones más personales de la entrevista al referirse al diagnóstico que marcó a su familia durante décadas. “Mi mamá tuvo un problema muy, muy grave de salud mental”, expresó. A partir de allí, también recordó antecedentes familiares que atravesaron distintas situaciones vinculadas con la salud mental y cómo esos episodios formaron parte de la historia que conoció desde muy joven.

Cris Morena

Lejos de limitarse al recuerdo de aquellos años, la actriz explicó que convivir con esa realidad le permitió comprender la complejidad de estas enfermedades. También señaló que durante mucho tiempo le resultó difícil escuchar determinadas expresiones asociadas a la palabra “loca”, debido a la relación que establecía con la experiencia de su madre. “No me gusta que me digan que estoy loca, estoy súper cuerda”, exclamó. Por esa razón, aclaró que siempre sintió la necesidad de diferenciar la creatividad, la intuición o la capacidad de imaginar de los problemas de salud mental.

La escritura y la lectura: El camino que construyó Cris Morena a partir de su historia

Durante la conversación, Cris Morena explicó que encontró en la escritura y la lectura una herramienta para atravesar momentos difíciles. Según contó, ambas actividades formaron parte de su rutina desde muy pequeña y terminaron convirtiéndose en un refugio personal. Con el paso de los años, esa práctica también se transformó en uno de los pilares de su actividad profesional.

Al recordar a su madre, destacó que, más allá de los momentos complejos, conservó siempre una profunda admiración por sus capacidades intelectuales y artísticas. Contó que logró publicar un libro a una edad avanzada, escribió poesía y desarrolló una gran sensibilidad para la escritura. Además, recordó que la incorporación de un tratamiento específico representó un cambio importante en su calidad de vida y permitió una mayor estabilidad en la etapa adulta.

Cris Morena

La productora también vinculó su presente con los desafíos que atravesó en el pasado. Explicó que las experiencias difíciles no desaparecen por completo, pero consideró que pueden transformarse en herramientas para construir nuevos caminos cuando se cuenta con recursos personales para enfrentarlas. En ese sentido, señaló que muchas de las decisiones que tomó a lo largo de su vida estuvieron relacionadas con la necesidad de encontrar espacios propios y desarrollar una identidad independiente.

A los 70 años, Cris Morena aseguró que mantiene una mirada positiva sobre la etapa que atraviesa actualmente. Si bien reconoció que existen dolores que permanecen presentes, sostuvo que logró convertir muchas de las dificultades de su historia familiar en una fuente de aprendizaje. Esa perspectiva, según explicó, también le permitió entender mejor algunos procesos vinculados con las emociones, el duelo y la resiliencia.

VDV