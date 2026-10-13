Ana Paula Dutil hizo su descargo sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Fue a grabar y no sé qué pasó”

Esta tarde, en Sálvese quien pueda (SQP), por América TV, Ana Paula Dutil rompió el silencio tras conocerse la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Luego de que la modelo comunicara la noticia a través de sus redes sociales, las miradas se centraron en los rumores sobre un presunto vínculo entre la artista y Mariana Marx, una amiga cercana. En medio de las versiones que comenzaron a circular, la madre de India y Bautista decidió dar su versión de los hechos y salió a defenderse de las especulaciones.

Ana Paula Dutil se defendió de las versiones que involucran a la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En medio de las repercusiones por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Ana Paula Dutil decidió romper el silencio y aclarar las versiones que la señalaron como una posible protagonista indirecta de la crisis de la pareja. La exmodelo, que estuvo en pareja con el cantante durante varios años y tiene dos hijos con él, negó tener algún tipo de responsabilidad en la ruptura y se mostró dolida por quedar involucrada en la situación.

Ana Paula Dutil | Instagram

“Me sorprendí, como todos ustedes, supongo. Sí se habló mucho de como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él. Y debo decir que no tengo nada que ver”, expresó al ser consultada sobre el tema. En ese sentido, remarcó que su separación ocurrió hace muchos años y que fue de común acuerdo, por lo que le molesta que vuelvan a relacionarla con su vida sentimental.

Además, dejó en claro que actualmente está enamorada de otra persona y que no mantiene una amistad con la actriz, aunque aseguró que siempre intentó respetarla. “No somos amigas, obviamente, no sé si llegaremos a serlo alguna vez, porque yo creo que esto se va a solucionar, eso es mi sentir”, manifestó, en referencia a la situación que atraviesa la expareja.

Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil | Instagram

La explicación de Ana Paula Dutil sobre la amiga que quedó involucrada en la separación

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la versión que vinculó a una amiga de Ana Paula Dutil con la crisis entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Frente a las consultas sobre ese episodio, la exmodelo explicó que se trata de una persona de su entorno íntimo que no pertenece al ambiente público y a quien prefirió no identificar. “Sí, tengo una amiga muy querida, que no voy a dar su nombre porque no es una persona pública”, aclaró. Luego contó que esa mujer le había brindado alojamiento en su casa, donde vive junto a ella y su hija, en un momento en el que necesitaba ayuda.

Según su testimonio, fue esa misma amiga quien le preguntó si conocía algún lugar donde pudiera grabar un audiolibro, ya que es escritora y estaba presentando una nueva obra. Ante esa consulta, Dutil decidió comunicarse con Emanuel Ortega para preguntarle si existía la posibilidad de utilizar su estudio de grabación. “Yo le dije: ‘Mirá, dejame hablar con Emanuel a ver si podés grabar en el estudio de él’. Emanuel, como él sabía que mi amiga me estaba ayudando, me estaba dando su casa, me dijo: ‘Obvio que venga a grabar, es alguien que te está ayudando a vos, yo no le voy a cobrar nada’”, reconstruyó.

Asimismo, explicó que su amiga finalmente fue al estudio para realizar la grabación, pero aseguró desconocer qué pudo haber ocurrido después. “Fue a grabar y no sé qué pasó. Y no sé qué pasó. Esta es la verdad. No sé qué pasó”, insistió. En ese contexto, defendió las intenciones de su amiga y sostuvo que su único objetivo había sido concretar el trabajo relacionado con su libro. “Mi amiga no fue con ninguna intención más que grabar su audiolibro, que es fantástico, que lo vean, que lo lean”, expresó.

También precisó que el episodio no ocurrió en los últimos días, sino aproximadamente tres o cuatro meses atrás. Sin embargo, evitó profundizar sobre lo sucedido y señaló que, incluso si conociera más detalles, elegiría mantenerlos en privado. “Si lo supiera, no lo diría por respeto a Emanuel, a mis hijos y a Julieta”, concluyó.

De esta manera, Ana Paula Dutil fijó su postura frente a las versiones que la relacionaron con la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Sin atribuir responsabilidades ni confirmar qué ocurrió entre la conductora y el músico, la exmodelo negó cualquier intervención de su parte y dejó en claro que prefiere preservar la intimidad de su familia y de las personas involucradas.